Zwei Unbekannte beschädigen bei der Mall Tische, Pflanzen und Fahrräder – Polizei sucht Zeugen Am frühen Donnerstagmorgen haben zwei unbekannte junge Männer bei der Mall of Switzerland in Ebikon verschiedene Sachbeschädigungen begangen. Die Polizei sucht nun Zeugen. 09.04.2020, 14.22 Uhr

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen bei der Wall gewütet und Blumenkübel umgeworfen. Bild: Luzerner Polizei

(spe) In der Zeit zwischen 4.15 und 4.30 Uhr am Donnerstagmorgen haben bei der Mall of Switzerland in Ebikon zwei Männer randaliert. Die Unbekannten haben Tische und Pflanzen umgeworfen sowie Fahrräder beschädigt, wie es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei heisst. Der Sachschaden könne noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere hundert Franken belaufen.