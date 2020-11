«Zweier-Jass» – ein Ehepaar aus dem Kanton Luzern erfindet den Jass neu

Jassen kann man gut zu zweit. Armin und Melanie Muff aus Wauwil haben den Zweier-Jass entwickelt – bei diesem wird auch gewürfelt. Roger Rüegger 01.11.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eingefleischte Spieler rümpfen beim Gedanken, zu zweit zu jassen, die Nase. Klar, für einen Schieber braucht es vier Leute, im Prinzip. Aber mit gutem Willen und Flexibilität macht ein Jässchen auch unter vier Augen Spass. Zumal es oft nicht möglich ist, ein Quartett aufzubieten, das des Spiels mächtig ist.

Sie jassen auch gerne zu zweit: Armin und Melanie Muff. Bilder: Manuela Jans-Koch (Wauwil, 29.10.2020)

Melanie (32) und Armin Muff (34) aus Wauwil haben auf ihrer dreimonatigen Hochzeitsreise 2014 gar nicht erst nach Mitspielern gesucht. In Nepal und Thailand, wo sie unter anderem Sozialdienst in Alters- und Waisenheimen leisteten, wollten sie dennoch nicht aufs Jassen verzichten. «So probierten wir zwei verschiedene Spielarten aus. Man muss die Regeln halt anpassen oder grosszügiger auslegen», sagt Armin Muff, der in einer grossen Familie mit über 40 Cousins praktisch am Jasstisch aufgewachsen ist.

Der Trumpf wird beim Zweier-Jass gewürfelt

Die Eltern zweier kleiner Kinder haben aus der Not eine Tugend gemacht. Entstanden ist vor rund zwei Jahren die erste Ausgabe des Zweier-Jass: ein komplettes Spiel in einer Kartonbox mit Anleitung. Dieses war wahlweise mit Deutschschweizer oder französischen Jasskarten bestückt. Ausserdem mit Schreibblock, Kugelschreiber – und einem Würfel mit den vier Spielfarben und je ein Symbol für Obe Abe oder Unde Ufe.

«Wir haben uns für fünf Jassarten entschieden, welche in insgesamt 20 Varianten gespielt werden können. Die Neuheit ist der Würfel. Beim Schieber hat jeder Spieler pro Partie einen Joker. Wenn der angesagte Trumpf nicht passt, kommt der Joker, also der Würfel, zum Einsatz. Die Farbe gibt den Trumpf», erklärt Melanie Muff.

Die beiden haben es sich nicht leicht gemacht. Es galt, Hersteller für Verpackungen, Würfel, Stift, Schreibblock und Karten zu finden. Zudem musste die Spielanleitung geschrieben werden, bevor sie in die Druckerei ging. Was folgte, war Handarbeit. «Wir bestellten eine Auflage von 1000 Exemplaren. Das Volumen war enorm, unsere grosse Garage komplett ausgefüllt», sagt Melanie Muff. Die Innenverkleidungen mit Fächern für Jasskarten, Würfel, Kuli und Block wurden von Hand gefaltet, damit sie in die Schachteln passen. «In den Weihnachtsferien haben wir viele Abende Spiele verpackt», sagt die Sozialarbeiterin.

Würfel mit Fehlern mussten ersetzt werden

Tausendmal berührt – und natürlich ist etwas passiert. «Einige Würfel hatten kein Unde-Ufe-Symbol, sondern das Obe Abe zweimal», sagt Armin Muff und lacht heute darüber. Glücklicherweise hatten sie noch nicht alle Spiele verpackt und verschickt, als der Fehler ans Licht kam. «Es waren etwa 15 Spiele mit einem fehlerhaften Würfel draussen. Einem Kunden in Schötz brachte ich einen korrekten Würfel vorbei. Der Aufwand lohnte sich. Die Spiele wurden uns praktisch aus der Hand gerissen. Mit Corona gab es zusätzliche Anfragen. Man kann sagen, dass uns die Pandemie bei aller Not in die Karten gespielt hat», beschreibt der ehemalige Kranzschwinger die Situation.

Nun ist die zweite Auflage auf dem Markt. Dafür konnten Muffs die AG Müller für die Zusammenarbeit gewinnen. Das Unternehmen aus Neuhausen ist seit 180 Jahren Marktführer im Bereich Jassen. Geschäftsführer Daniel Schaffner ist überzeugt von der Luzerner Kreation: «Wir sind ständig bestrebt, das beliebteste Kartenspiel mit Innovationen zu fördern.» Der Zweier-Jass von Armin und Melanie Muff sei perfekt geeignet. «Wir freuen uns, dass wir dieses Spiel produzieren und an Vertriebspartner verkaufen dürfen.» Die Version enthält eine neue Jassart, eine Tafel, beide Kartensets und zwei Würfel. Die Anleitung ist viersprachig.

Wie wirken sich die Coronaverordungen des Bundesrats auf Jassturniere aus? Die Verordnung des Bundesrats vom 29. Oktober 2020 zur Eindämmung des Coronavirus hat für Jassturniere erhebliche Auswirkungen. Armin Muff, Betreiber des Onlineportals jassverzeichnis.ch, informiert im Jassblog über die aktuelle Situation. «Veranstaltungen und somit auch Jassveranstaltungen sind rechtlich weiterhin erlaubt. Bei öffentlichen Veranstaltungen aber nur, wenn maximal 50 Personen daran teilnehmen und der Abstand zwischen den Personen eingehalten werden kann», teilt er im Blog mit. Eine Jassveranstaltung ist öffentlich, sobald sie öffentlich ausgeschrieben wird, etwa im Schweizer Jassverzeichnis. Private Jassveranstaltungen sind bis maximal 10 Personen erlaubt. Veranstaltungen innerhalb von Jassklubs sind bis 50 Personen zulässig. Veranstaltungen in Restaurants müssen um 23 Uhr beendet sein. Das Schweizer Jassverzeichnis empfiehlt zudem, nun auch beim Jassen an Jassveranstaltungen Masken zu tragen.

Melanie und Armin Muff kennen sich seit 15 Jahren. «Armin brachte mir das Jassen richtig bei. Wir lieben die geselligen Momente beim Spiel», sagt Melanie. Verbissen seien sie nicht, vielmehr liessen sie auch mal einen Spruch liegen. Sie gründeten das Onlineportal jassverzechnis.ch mit Veranstaltungen, einem Shop oder dem Jassblog mit Themen wie aktuelle Auswirkungen der BAG-Richtlinien auf Jassveranstaltungen.