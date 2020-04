Zweiter Wahlgang Kriens: Grüne nominieren Maurus Frey für das Stadtpräsidium und Clà Büchi für den Stadtrat Maurus Frey stellt sich auch im zweiten Wahlgang als Stadtpräsidiums-Kandidat zur Verfügung. Ausserdem portieren die Grünen Clà Büchi (SP) für den Stadtrat und reichen eine entsprechende Liste ein. Das entschieden die Parteimitglieder an einer ausserordentlichen Online-Versammlung am Dienstagabend. 23.04.2020, 09.33 Uhr

Maurus Frey (Grünen, links) und Clà Büchi (SP). Bilder: PD

(dvm) Die Krienser Grünen unterstützten die erneute Kandidatur von Maurus Frey für das Stadtpräsidium am Dienstagabend im Rahmen der Mitgliederversammlung einstimmig, wie die Partei am Donnerstag mitteilte. «Ich trete mit Elan für den zweiten Wahlgang an. Ich freue mich auf spannende Begegnungen und Debatten und bin bereit. Ganz egal mit wem ich ins Rennen um die Gunst und das Vertrauen der Krienserinnen und Krienser steigen darf», lässt sich Maurus Frey im Schreiben zitieren.