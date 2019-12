Video Kunst am Wasserturm – so wird die Stadt Luzern am zweiten Lichtfestival in Szene gesetzt Das Lichtfestival Lilu in der Stadt Luzern findet im Januar zum zweiten Mal statt. Bespielt werden unter anderem der Pavillon, der Wasserturm, die Hofkirche – und der See. Stefan Dähler 10.12.2019, 11.38 Uhr

Rund 40'000 Personen haben im vergangenen Januar die erste Ausgabe des Luzerner Lichtfestivals Lilu besucht. Nun findet vom 9. bis 19. Januar 2020 die zweite Ausgabe statt, wie die Verantwortlichen mitteilen. Die Lichtinstallationen könne man täglich von 18 bis 22 Uhr besichtigen, das Rahmenprogramm nehme derweil Formen an.

Belichtet wird unter anderem der Vierwaldstättersee. Das Berliner Künstlerkollektiv «pet&flo 15» will leuchtende Kunstschwäne auf dem Vierwaldstättersee zum Tanzen bringen. François Chalet aus Zürich illuminiert den Wasserturm. Besucherinnen und Besucher würden «eine audiovisuelle Achterbahnfahrt durch die Vergangenheit des Luzerner Wahrzeichens» erleben, heisst es in der Mitteilung. Hier eine Visualisierung der Illumination:

Visualisierung: François Chalet/Oktogon

Weiter gebe es im Restaurant Riviera speziell illuminierte Speisen und Getränke. Lichtdinner würden auch in weiteren Luzerner Gastrobetrieben angeboten. Erneut mit einer musikalisch-visuellen Installation wird der Pavillon bespielt – hier die Visualisierung:

Visualisierung: Mr. Beam/ Keys of Light

Zudem soll ein Gespenst durch die Furrengasse fliegen. Das Wandgemälde in der Theaterpassage Buobenmatt bekommt während dem Festival dieses Kleid:

Visualisierung: F. Schwarz & N. Schöpfer/Be part of

Eine weitere Installation wird von Studenten der Hochschule Luzern, Departemente Musik und Design & Kunst, entworfen. In der Peterskapelle wird eine audiovisuelle Geschichte auf die Empore der Kapelle projiziert. In der Hofkirche wird es erneut kostenpflichtige Lichtshows namens «Genesis 2» geben. Begleitet werden diese musikalisch von Organist Wolfang Sieber, Pianistin Lisa Morgenstern oder der Schweizer Indie-Folk-Gruppe Black Sea Dahu. Für den Rundgang zu den Lichtinstallationen wird kein Ticket benötigt.

Unser Video vom letzten Lilu:

Durchgeführt wird das Festival von einem Verein, der durch Luzern Hotels und Luzern Tourismus gegründet wurde. Die Durchführung sei nur «dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung von Luzern Hotels» möglich, heisst es in der Mitteilung.

Die Bilder von der letzten Ausgabe:

Die Umgebung der Hofkirche Luzern wurde während des «Lilu» mit Lichtprojektionen verzaubert. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 9. Januar 2019)) Die Lichtprojektion «Atoll» von Niazi & Schwarz war beim Löwendenkmal installiert. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 9. Januar 2019)) Ein weiterer Standort des Festivals war der Gletschergarten. (Bild: Dominik Wunderli (9. Januar 2019)) Die Lichtprojektion "«Shake it»" von Francois Chaletin am Musikpavillon. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 9. Januar 2019)) Die Hofkirche in ihrem violetten Kleid während dem Lichtfestival Luzern. (Bild: Dominik Wunderli (9. Januar 2019))

In der Kirche war die Lichtprojektion «Genesis» zu sehen. (Bild: Keystone/Urs Flüeler (9. Januar 2019)) Die Lichtprojektion «Genesis» des Zürcher Künstlerkolektiv Projektil in der Hofkirche. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 9. Januar 2019)) Die Lichtprojektion «Genesis» des Zürcher Künstlerkolektiv Projektil in der Hofkirche. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 9. Januar 2019)) Am Lichtfestival Luzern wurden vom 10. Januar bis am 20. Januar rund 17 Lichtkunstprojekte präsentiert. (Bild: Keystone/Urs Flüeler (9. Januar 2019)) Das Künstlerkollektiv «Projektil »strahlt die Hofkirche an. (Bild: Dominik Wunderli (9. Januar 2019)) Auch der Pavillon wird zur Lichtinstallation umfunktioniert. (Bild: Dominik Wunderli (9. Januar 2019))

Die Schneeflocken tragen zur mystischen Stimmung auf dem Schweizerhofquai bei. (Bild: Dominik Wunderli (9. Januar 2019))

Das Lichtprojekt «Atoll» am Löwendenkmal. (Bild: Dominik Wunderli (9. Januar 2019))



Südseefeeling am Fischteich, fotografiert am Gletschergarten. (Bild: Dominik Wunderli (9. Januar 2019))

Eine Lichtprojektion am Schweizerhofquai bei Schneefall. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 9. Januar 2019) Ein Scheinwerfer und Schneefall bringen Licht ins Dunkel. (Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 9. Januar 2019))

