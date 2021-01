Corona Zwischen Selbstbestimmung und Quarantäne: Besuchs- und Ausgangsregeln in Betagtenzentren sorgen für Kritik Bewohnende des Pflegezentrums Riedbach in Adligenswil müssen nach der Rückkehr von einem auswärtigen Anlass für zehn Tage in die Quarantäne. Das sei unverhältnismässig, kritisiert eine Angehörige. Die Massnahme diene dem Schutz aller, sagt die Zentrumsleiterin. Hugo Bischof 14.01.2021, 05.00 Uhr

Bewohnende von Betagtenzentren sind eine durch Corona besonders verletzliche Gruppe. Um sie zu schützen, müssen Betagtenzentren Massnahmen ergreifen, die oft unpopulär sind. Besuche sind nur noch beschränkt möglich. Auch die Ausgangsmöglichkeiten für die Bewohnenden sind streng limitiert. Das ist für die Bewohnenden, aber auch ihre Angehörigen oft eine schwierige Situation. Eine gewisse Ohnmacht macht sich breit.

Das Pflegezentrum Riedbach in Adligenswil.

Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 20. September 2020)

Die Tochter einer Bewohnerin des Pflegezentrums Riedbach in Adligenswil hat sich bei uns gemeldet. Ihre betagte Mutter verlor im November letzten Jahres ihren Ehemann durch Corona und wurde darauf selber positiv auf das Virus getestet. «Es folgte Isolation, weggesperrt von allen Kontakten», sagt ihre Tochter. Die Isolation ist inzwischen längst aufgehoben. Ihre Mutter habe nie Symptome gezeigt, dennoch dürfe sie das Pflegezentrum weiterhin nicht verlassen, ohne danach in eine zehntägige Quarantäne gehen zu müssen, kritisiert die Tochter. Und das, «obwohl sie durch das Virus Antikörper entwickelt hat».

Dazu komme, dass Besuche nur im Restaurant des Pflegezentrums stattfinden können, hinter Glas und mit Masken. Ein Gespräch sei dadurch sehr schwierig, weil man sich schlecht verstehe, ausserdem bestehe keine Privatsphäre. «Wie lange müssen diese Zustände von den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Angehörigen noch ausgehalten werden?», fragt die Frau und fügt an:

«Ist den zuständigen Behörden der gesunde Menschenverstand abhandengekommen? Müssen diese Menschen die vielleicht letzten Monate ihres Lebens so verbringen? Eingesperrt wie in einem Gefängnis?»

Zentrumsleitung kontert Kritik

Im Alterszentrum Riedbach bestehe kein Ausgangsverbot für Bewohnerinnen und Bewohner, betont Riedbach-Geschäftsführerin Nicole Winkler auf Anfrage:

«Wir verbieten niemandem, unser Gebäude zu verlassen, wir achten die persönlichen Rechte jedes Bewohnenden. Wir haben sehr viel Verständnis für die Sorgen der Angehörigen und die Wünsche der Bewohnenden und unternehmen alles, diese so weit wie möglich zu erfüllen.»

Es gebe leider Härtefälle, und natürlich seien wichtige Termine wie etwa Arztbesuche möglich, natürlich stets unter Einhaltung der Distanz- und Hygienemassnahmen.

Winkler bestätigt, dass die Bewohnenden bei ihrer Rückkehr von Anlässen, bei denen sie Kontakte zu anderen Personen hatten, für zehn Tage in Quarantäne müssen:

«Das geschieht zum Schutz der Gesamtheit der Bewohnenden. Wir können nicht riskieren, dass das Virus von aussen wieder in unser Zentrum gelangt. Das könnte verheerende Folgen haben.»

Deshalb auch die Empfehlung an die Bewohnenden, «wenn immer möglich nicht nach draussen zu gehen, respektive Kontakte zu vermeiden». Das sei für alle Betroffenen eine schwierige Situation.

Das sagt die kantonale Dienststelle Soziales und Gesundheit:

In einem Schreiben, das die Dienststelle Soziales und Gesundheit (DISG) des Kantons Luzern den Betagtenzentren am 15. Dezember 2020 zusandte, heisst es: «Situationen sind zwingend zu vermeiden, in welchen sich Bewohnende auswärts anstecken und das COVID-19 in die Einrichtung bringen können.» Verwiesen wird dabei auf eine Medienmitteilung von Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf vom 11. Dezember 2020. Dieser schrieb: «Ich bitte Sie, dieses Jahr darauf zu verzichten, Ihre Liebsten zu sich nach Hause zu nehmen. Es besteht das Risiko, dass sich die Bewohnenden auswärts mit dem Coronavirus anstecken und dieses bei ihrer Rückkehr in die Institution einschleppen.» Dieser Appell, gerichtet an Angehörige von Bewohnenden von Betagtenzentren, gilt weiterhin.

Quarantäne «vermutlich unumgänglich»

«Finden in begründeten Fällen Treffen im engsten Familienkreis ausserhalb des Pflegeheimes statt, haben die Angehörigen zu garantieren, dass die Schutzmassnahmen, die Verhaltensregeln und Bestimmungen für auswärtige, private Treffen eingehalten werden», heisst es im Schreiben der Dienststelle Soziales und Gesundheit weiter. Verwiesen wird dabei auf Empfehlungen von Curaviva Luzern. Demnach ist «bei einer Rückkehr in die jeweilige Institution vermutlich eine Quarantäne für die Dauer von bis zu zehn Tagen unumgänglich».

Dass Angehörige die Bewohnenden nicht in deren Zimmern besuchen dürfen, sondern nur im Restaurant, auch für diese Massnahme bitte Nicole Winkler um Verständnis:

«In den Zimmern können die Hygienevorschriften nicht kontrolliert werden, und wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass sie nicht immer eingehalten werden.»

Auch hier gelte: «Unsere Aufgabe ist es, zu verhindern, dass das Virus von aussen in unser Zentrum gelangt. Dazu gibt es strenge Vorgaben des Kantons.» Gemäss dem Ampelsystem des Kantons herrscht bezüglich Corona in Pflegeheimen derzeit die Stufe Orange. Gemäss dieser sind Besuche nur in definierten Besucherzonen möglich.

Weil das Zentrum Riedbach ein genügend grosses Restaurant habe, seien die Besuche hier ohne grosses Risiko möglich: «Das ist nicht überall der Fall, deshalb erlauben einige andere Betagtenzentren Besuche in den Zimmern der Bewohnenden.»