Der miese Sommer bereitet Bergbahnen, Badis und SAC-Hütten Sorge

Zwischenbilanz Der Juli war zum Heulen, nun liegen die Hoffnungen auf einem sonnigen Herbst Die Buchhaltungen der Schwimmbäder, SAC-Hütten und Bergbahnen werden indirekt stark vom Wetter beeinflusst. In diesem Jahr gab es in dieser Hinsicht wenig zu lachen, aber es wird besser. Roger Rüegger 10.08.2021, 05.00 Uhr

Badmeister David Mariucci im Strandbad Lido. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. August 2021)

Die Vorfreude ist die schönste Freude. Dieses Sprichwort ist mit Blick auf die Sommerferien bis jetzt aktuell und gilt zumindest für jene Leute, die ihre Ferien in der Schweiz verbringen. Eine mehrstündige Wanderung zur SAC-Hütte, eine Fahrt mit der Bergbahn oder hitzige Tage im Schwimmbad waren bisher nur an wenigen Tagen eine Option.

Der Juli war in Luzern der regenreichste überhaupt. Seit Beginn der Messung 1864 hat es noch nie innerhalb eines Monats so viel geregnet, nämlich 319,5 Millimeter. «Bis jetzt war es ein ganz schlechter Sommer. Im Juni ging es noch einigermassen, aber der Juli war eine Katastrophe», sagt Marcel Wiesler, Geschäftsführer des Strandbads Lido in Luzern. Ihm und seinem Team hat das Hochwasser arg zugesetzt und einen beträchtlichen Arbeitsaufwand beschert. Wiesler: «Wir haben geputzt, aufgeräumt und Wasser abgepumpt. Das ganze Prozedere ging von neuem los als der Würzenbach über die Ufer trat. Sogar der Pool ist uns abgesoffen.»

Swiss Volley Beachtour und Seeüberquerung beim Lido

Wiesler, der seit 15 Jahren im Lido ist, nimmt die Saison trotzdem einigermassen gelassen hin: «Wir hatten letztes Jahr bereits einen speziellen Sommer wegen der Einschränkungen. Aber dafür war das Wetter top.» Nun hofft er, dass die beiden verbleibenden Sommerferienwochen ihrem Namen gerecht werden. «Das Wetter sollte ab jetzt mitspielen», hofft er im Hinblick auf kommende Veranstaltungen. Am Wochenende vom 19. und 20. August finden im Lido mit der Seeüberquerung und der Swiss Volley Junior Beachtour gleich zwei Veranstaltungen mit grossem Publikum statt.

Stanserhorn verlängert Saison

Auch eine Cabrio-Fahrt aufs Stanserhorn ist bei schönem Wetter ungleich attraktiver als bei Regen. «Das schlechte Wetter macht uns Sorgen. Obwohl wir über eine beachtliche Angebotsvielfalt verfügen, suchen sich die Leute verständlicherweise die schönen Tage aus für einen Ausflug», sagt Marketingleiterin Lena Häfelfinger. Vergleichszahlen belegen ihre Aussage. Ende Juli 2021 verzeichnete die Stanserhorn-Bahn gegenüber Ende Juli 2019 ein Gästeminus von 54 Prozent.

Die Ausfälle können nicht aufgeholt werden. Aber mit einem schönen Herbst hofft man, die Situation etwas zu entschärfen. «Wir haben letzte Woche entschieden, die Saison um zwei Wochen bis Ende November zu verlängern. Dieser Monat ist bei den Leuten extrem beliebt. Was der Sommer uns nicht bescherte, wird vielleicht der November nachholen, falls das Wetter mitspielt», so Häfelfingers Wunsch.

Wetterunabhängig sind auf dem Stanserhorn die Candle-Light-Dinner an den Wochenenden. «Dass die Innenräume ab Juni wieder geöffnet werden konnten, war wichtig», sagt Häfelfinger. Gewöhnlich startet die Candle-Light-Saison Ende April, dieses Jahr ging es am 4. Juni los.

Ein grosser Nachholbedarf ist feststellbar

Der Sommer war bis jetzt auch auf der Marbachegg durchzogen. «Wir hatten im Sommer 2019 den bisher grössten Bahnumsatz. Im letzten Jahr hatten wir demgegenüber 18 Prozent Einbussen und heuer sind wir, abgerechnet bis Ende Juli, auf dem Niveau von 2020», sagt Oliver Knüsel, Finanzchef der Sportbahnen Marbachegg AG, auf Anfrage.

Grosser Lichtblick sei, dass die Frequenzen bei schönem Wetter dank guter Angeboten erfreulich seien. «Es ist ein grosser Nachholbedarf feststellbar. Zuversichtlich stimmt uns auch, dass wir zunehmend von Gästen aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland besucht werden. Viele Touristen schätzen die superschöne Aussicht in einer ländlichen Region mit dankbaren und authentischen Angestellten», ist Knüsel überzeugt.

Gegenüber dem letzten Sommer können die Sportbahnen Marbachegg wieder vermehrt Gruppen begrüssen, die mit Autobussen und Cars anreisen. «Die blieben im letzten Sommer coronabedingt vollständig aus. Gott sei Dank waren wir im letzten Herbst gesegnet mit vielen Individualreisenden», sagt Knüsel.

Freilichtspiele auf der Rigi auf nächstes Jahr verlegt

Die Rigi Bahnen hätten sich für ihr 150-Jahr-Jubiläum ansprechendere Bedingungen erhofft. Über das ganze Jahr hat die Gästezahl dennoch zugenommen, wie Frédéric Füssenich, CEO der Rigi Bahnen AG, auf Anfrage mitteilt: «Es war kühl und nass und wir sind sehr froh, dass wir von Schäden auf der Strecke verschont blieben. Im Vergleich zum Vorjahr hatten wir von Januar bis Juli zirka 20 Prozent mehr Gäste. Mit etwas besserem Wetter wäre das Ergebnis aber sicherlich noch besser gewesen.»

Der Juli war aber auch auf der Rigi zum Heulen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete man 12 Prozent weniger Gäste. Neben dem Wetter hatte auch Corona Einfluss auf den Besucheraufmarsch. «Aufgrund der Pandemie haben wir unser Freilichtspiel auf das nächste Jahr verlegt. Zum Glück, denn das Wetter war an allen Daten eher schlecht. Jetzt haben für nächstes Jahr schon ein Highlight. Jetzt stimmen uns die Wetterprognosen für die nächsten Wochen aber zuversichtlich, dass wir noch etwas aufholen können. Denn stimmt das Wetter, kommen die Gäste», ist Füssenich zuversichtlich. Was wetterunabhängig ist, sind die Dampffahrten. «Unsere Dampfloks fahren bei jedem Wetter und waren auch bei Regen immer ausgebucht. In diesem Sinne helfen die Dampffahrten der Rigi Bahn», so der CEO.

Zu den SAC-Hütten fahren keine Dampfbahnen, weshalb das Wetter für die Hüttenwarte eine grosse Rolle spielt. Das merken Silvia und Peter Bernhard, die seit dem 26. Juni 2021 Gastgeber in der Hüfihütte im Maderanertal sind am eigenen Leib. «Von den Anmeldungen her wären wir in dieser Saison gut dran. Aber durch die Umstände mussten wir viele Abmeldungen entgegennehmen, das ist halt so. Das Wetter entscheidet, ob man einen mehrstündigen Aufstieg zu einer Hütte unternehmen will, und das war in dieser Saison bis jetzt halt oftmals nicht ideal. Unsere erste Saison ist extrem schlecht. Wir haben nur 70 Prozent der budgetierten Übernachtungen», sagte Silvia Bernhard am Freitag am Telefon.

Wobei sich just an diesem recht sonnigen Tag eine Gruppe der SAC-Sektion Pilatus angemeldet hatte. «Heute ist es genial, wir sind voll», sagte sie erfreut. Der Begriff «voll» bedeutet in diesem Jahr nicht dasselbe wie in anderen Jahren, weil die Bettenzahl von 32 auf 20 reduziert worden ist.

Riskieren will niemand etwas

Silvia Bernhard hadert aber nicht mit der Situation. «Wir wurden in den letzten drei Jahren verwöhnt. Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht gerne zu uns kommen würden, aber bei schlechtem Wetter ist ein Besuch nicht ratsam und riskieren will ja niemand etwas», sagt die Frau, die zuvor mit Ehemann Peter während zehn Jahren die Voralphütte auf der Göscheneralp betrieben hatte.

Die Temperaturen steigen in der Zentralschweiz laut Meteo Schweiz kontinuierlich an und auch die Sonne zeigt sich häufig. Für Dienstag und Mittwoch sind zwar einige Schauer nicht ausgeschlossen, die Temperaturen steigen aber bis auf 28 Grad. Ein Topsommertag wird laut Prognose der Donnerstag mit Sonne und 30 Grad. Zum Wochenende hin wird es nicht mehr ganz so warm, am Freitag ist auch eine Störung möglich. Das Wochenende wird sommerlich warm.