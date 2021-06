Zwischenbilanz Reihentests an Luzerner Sekundarschulen: Drei von vier Schülern lassen sich testen Seit einem Monat spucken Tausende Jugendliche aus dem Kanton Luzern im Akkord ins Röhrchen. Das Bildungs- und Kulturdepartement zieht ein positives Fazit. Eine Ausdehnung auf die Primarstufe ist aber kein Thema. Alexander von Däniken 07.06.2021, 05.00 Uhr

Gurgeln und Spucken gehört seit einem Monat bei vielen Luzerner Jugendlichen zum guten Ton. Das kantonale Bildungs- und Kulturdepartement (BKD) führt seither regelmässig in allen Sekundarschulen, Gymnasien (inklusive St.Klemens), am Zentrum für Brückenangebote und am Fachmittelschulzentrum PCR-Spucktests durch. Wenige Wochen zuvor fanden an der Sekundarschule in Meggen und an der Kanti Beromünster erfolgreiche Pilotversuche statt.

Sekundarschüler aus Meggen gehörten zu den ersten, die PCR-Spucktests durchführten.

Eveline Beerkircher (Meggen, 30. März 2021)

Während der Kanton die Schulen zur Teilnahme verpflichtet, ist diese für die Jugendlichen und Lehrpersonen freiwillig. Wie hoch ist also die Testquote? Laut BKD-Mediensprecherin Regula Huber beträgt sie bei den Sekundarschülerinnen und -schülern 75 Prozent, bei den Schülern der Brückenangebote 78 Prozent und bei jenen am Fachmittelschulzentrum 67 Prozent. Bei den Gymnasien hätten sich zu Beginn ebenfalls drei Viertel der Schüler testen lassen. Jetzt sei die Quote etwas gesunken, weil die Maturaprüfungen begonnen haben und darum diese Jugendlichen nicht mehr regelmässig in der Schule sind. Tiefer sei jeweils auch die Testquote bei den Lehrpersonen; hier aber wegen des Impffortschritts.

Nur negative Proben bei Brückenangeboten und in Fachmittelschule



Huber zieht denn auch ein positives Fazit: «Über das Ganze sind wir zufrieden. Es gab die eine oder andere kleine logistische Panne, die behoben werden konnte. Positiv ist, dass gut drei Viertel der Lernenden an den Tests mitmachen. Dies ermöglicht, dass die positiven Fälle herausgefiltert werden können.» Wie viele dieser positiven Fälle es an den Sekundarschulen sind, gibt das BKD nicht bekannt. «Die seriellen Testungen sind ein Mittel zur Minimierung von Ansteckungen und nicht Zweck.» Es gebe auch andere Formen, um Ansteckungen zu vermeiden. Entsprechend werde nur die Zahl der Isolationen und Quarantänen an den Schulen erhoben. «Über welchen Kanal das Contact-Tracing aktiv wurde, ist für die Schule nicht wichtig.»

Die vom Bund bezahlten PCR-Reihentests werden gepoolt. Das heisst, dass die Schulen jeweils immer ein paar Proben zusammen ins Labor schicken. Ist die Mischprobe positiv, werden die Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe noch einzeln getestet. Beim Zentrum für Brückenangebote sind laut Huber alle 23 bisher eingeschickten Proben negativ gewesen. Dasselbe gilt für die 82 Proben aus dem Fachmittelschulzentrum. Aus den Gymnasien wurden bislang 533 Poolproben ins Labor geschickt, davon waren neun positiv. Aus den daraus folgenden Einzeltests ergaben sich elf positive Fälle.

Handynummer und E-Mail-Adresse nicht angegeben

Gerade bei den Einzeltests hat es am Anfang noch Probleme gegeben; die Resultate wurden stark verzögert gemeldet. «Diese Schwierigkeiten wurden behoben», sagt Regula Huber. «Bei den Einzeltests nach einem positiven Pool kam es zu Verzögerungen, weil beim Ausfüllen des Formulars für die Einzeltests nicht Handynummer und E-Mail-Adresse angegeben wurden, wie in der Anleitung vorgeschrieben. Die Schulleitungen wurden darüber informiert. Seither klappt die Sache.»

Eine nicht unwesentliche Gruppe Jugendlicher ist von den Reihentests nicht erfasst: die Berufsschüler. Das ist laut der BKD-Sprecherin eine bewusste Strategie, weil sich diese Jugendlichen nur ein bis zwei Tage in der Schule aufhalten. Zudem würden zum Teil Betriebe serielle Tests durchführen, in denen sich auch die Lernenden beteiligen.

Die Impfkampagne schreitet voran, zunehmend erhalten auch jüngere Luzerner eine erste Impfdosis. Wer geimpft wird, kann auf Tests verzichten. Werden die Reihentests darum bald auf die unteren Schulstufen verschoben? «Die Ausdehnung auf die Primarschulstufe ist derzeit kein Thema», stellt Regula Huber klar. Schon jetzt würden in der ersten Sek und im Untergymnasium Kinder ab 12 Jahren aufwärts getestet.