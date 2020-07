Mit dem Motto «Mehr Vielfalt» will die Horwer Zwischenbühne zurück auf die Erfolgsspur Von Volksmusik über Yoga bis zu Theater: Mit mehr Professionalität und Vielfalt will die neue Führungscrew möglichst viele Horwer ansprechen. Denn das Kulturhaus war zu sehr auf eine Klientel fokussiert. Roman Hodel 09.07.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ruhig ist's in der Horwer Zwischenbühne momentan. Zumindest was das Programm betrifft. Keine Konzerte, kein Theater, natürlich wegen Corona. Dafür nutzen flinke Hände die Zwangspause. Sie bessern das Parkett aus, streichen die Wände frisch und richten eine neue Bar ein. «Es wird alles etwas schmucker – für die neue Kundschaft», sagt Mario Schubiger. Er ist seit 1. März neuer Geschäftsführer der Zwischenbühne mit einem 20-Prozent-Pensum. Mit der neuen Kundschaft meint er all die Horwer, die das Kulturhaus bislang nicht oder nur selten auf dem Radar hatten und die nun dank des neuen Programms kommen sollen.

Das Programm der Horwer Zwischenbühne wird mit einer neuen Führungscrew professioneller. Auf dem Bild von links sind: Mario Schubiger (Zwischenbühne-Geschäftsführer), Stefanie Frick (Betriebsleiterin) und Philipp Peter (Vereinspräsident).

Bild: Pius Amrein (Horw, 30. Juni 2020)

«Mehr Vielfalt» heisst das Motto. Geplant sind zum Beispiel Yoga- oder Spielnachmittage und diverse Veranstaltungsreihen von Klassik- bis Volksmusik. Vor allem aber will Schubiger mehr Horwer Vereine gewinnen. «Die Zwischenbühne war zu sehr auf Anlässe für junge Leute ausgerichtet», sagt der 52-Jährige und betont, dass diese aber weiterhin ihren Platz hätten – genauso wie Privatfeste und Fremdveranstaltungen etwa von Comedians, die gerade durch die Schweiz touren.

Konkrete Erwartungen seitens des Einwohnerrats

Schubiger stemmt die Neuausrichtung nicht allein: Ihm zur Seite steht mit Stefanie Frick erstmals eine Betriebsleiterin in einem 50-Prozent-Pensum. Die 35-jährige Kulturmanagerin ist Projektleiterin des Comic-Festivals Fumetto und bringt eine langjährige Gastro- und Theatererfahrung mit. Schubiger wird ebenfalls eine Ausbildung zum Kulturmanager starten – und weiterhin in einem 80-Prozent-Pensum die Musikschule Horw leiten. Durch diese Funktion kennt er die Zwischenbühne als Veranstalter bereits bestens. Komplettiert wird die neue Führungscrew von Philipp Peter, langjähriges Vorstandsmitglied und Präsident des Vereins Zwischenbühne.

Kündigungen im Verein Zwischenbühne Geschäftsführer Mario Schubiger ist als Einziger der neuen Führungscrew direkt bei der Gemeinde angestellt. Das war eine Forderung des Parlaments. Stefanie Frick hingegen und weitere Mitarbeitende stehen beim Verein Zwischenbühne unter Vertrag. Dort kam es durch die Neuausrichtung zu Wechseln: Die bisherige Zwischenbühne-Geschäftsleiterin Fabienne Trüssel (20 Prozent-Pensum) und Tobias Stücheli (zuständig für Vermietung und Technik) «wenden sich neuen Herausforderung zu», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Laut Schubiger wurde beiden gekündigt, «wir gehen aber nicht im Krach auseinander». (hor)

Die Gemeinde lässt sich die Professionalisierung, Neuausrichtung und damit erhoffte bessere Auslastung in den nächsten drei Jahren total rund 180'000 Franken kosten. Der Einwohnerrat hatte das Geld im letzten Herbst einstimmig gesprochen – inklusive konkrete Erwartungen: So müssen 2021 mindestens 35 Anlässe stattfinden, 2022 deren 40 und 2023 schliesslich 45. Eine Programmgruppe entscheidet, welche Anlässe stattfinden. Ihr gehören je eine Vertretung der Anlaufstelle Familie plus und der Kunst- und Kulturkommission sowie Frick und Schubiger an. Dank der Zusatzgelder sollen künftig auch die Mitarbeitenden etwa an der Bar einen Lohn beziehen. Deren Engagement war bisher ehrenamtlich. Weswegen es immer schwieriger geworden war, überhaupt noch Personal zu finden.

Neustart Anfang September

Dass Schubiger die Geschäftsführung übernommen hat, kommt nicht von ungefähr: «Wir sind auf ihn zugegangen, weil er die Musikschule Horw seit fünf Jahren erfolgreich leitet und überdies beste Beziehungen in die Kleinkunstszene hat», sagt Gemeindepräsident Ruedi Burkard (FDP). Vom Konzept mit möglichst vielen Horwer Anlässen ist er überzeugt, auch wenn der Gemeinderat gerne eine regionale Ausstrahlung in einer bestimmten Nische angestrebt hätte: «Doch das ist schwierig. Früher waren es die Jugend-Bands der Region, die hier ihre ersten grossen Auftritte hatte – ich erinnere an Dada Ante Portas. Bloss stehen diesen heute andere Plattformen zur Verfügung, namentlich im Internet.»

Mario Schubiger (Zwischenbühne-Geschäftsführer), Stefanie Frick (Betriebsleiterin) und Philipp Peter (Vereinspräsident). Bild: Pius Amrein (Horw, 30. Juni 2020)

Noch müssen sich die Horwer allerdings gedulden, bis es losgeht: Nach der Sommerpause wird die Zwischenbühne am Wochenende vom 4./5. September offiziell eröffnet. Als erster Gast wird Muriel Zemp mit ihrem neuen Programm «Kauderwelsch» auf der Bühne stehen. Sie tritt nicht zum ersten Mal hier auf und hat jetzt erst noch einen besonderen Bezug zum Haus – die Künstlerin und Mario Schubiger sind privat ein Paar.