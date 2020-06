Luzerner Psychiatrie: Lienhard Maeck wird ab 2021 neuer Chefarzt Stationäre Dienste und Nachfolger von Julius Kurmann Julius Kurmann geht Ende 2020 in Frühpension. Sein Nachfolger als Chefarzt der Stationären Dienste bei der Luzerner Psychiatrie heisst Lienhard Maeck. 04.06.2020, 11.37 Uhr

(jwe) Lienhard Maeck übernimmt am 1. Januar 2021 die ärztliche Leitung der Stationären Dienste der Luzerner Psychiatrie (Lups) und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Dies schreibt die Lups in einer Mitteilung am Donnerstag. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Julius Kurmann an, welcher per Ende Dezember 2020 nach über 14 Jahren als Chefarzt der Stationären Dienste in Frühpensionierung gehen wird.

Lienhard Maeck (links) ersetzt zum Jahreswechsel den langjährigen Chefarzt Stationäre Dienste bei der Lups Julius Kurmann. Bilder: PD / Jakob Ineichen

Lienhard Maeck hat an der Universität Göttingen Medizin studiert und erlangte 2001 die Promotion zum Dr. med. 2007 erlangte er den Facharzttitel Psychiatrie und Psychotherapie. Aktuell ist Maeck bei der Psychiatrie Baselland angestellt. Als Chefarzt ist er dort verantwortlich für das Zentrum für Krisenintervention und das Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen.

In der Mitteilung dankt die Lups Julius Kurmann für sein langjähriges Wirken und sein sehr wertvolles Engagement für die Patientinnen und Patienten. Seine Verdienste würden zu einem späteren Zeitpunkt noch gewürdigt.