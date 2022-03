Luzerner Ukraine-News: die neusten Entwicklungen zum Krieg

15:02 Uhr 4. März

Katholische Kirche Stadt Luzern spendet 20'000 Franken

Wie es in einer Mitteilung heisst, bewilligt der Kirchenrat der Katholischen Kirchgemeinde Luzern einen Beitrag von 20‘000 Franken für die Menschen in der Ukraine. Der Spendebetrag wird an die Caritas überwiesen.

Die Katholische Kirche Stadt Luzern organisiert zudem weitere Aktionen und Veranstaltungen oder beteiligt sich daran: So läuten beispielsweise am 4. März die Glocken mehrerer Kirchen in der Luzerner Innenstadt. Anlass ist die von verschiedenen Luzerner Organisationen und Parteien getragene Friedenskundgebung auf dem Kornmarkt. Ausserdem wird in mehreren katholischen Kirchen Luzerns am Wochenende vom 5./6. März die Kollekte für die Opfer des Ukraine-Kriegs erhoben und für die Menschen in der Ukraine gebetet. (pl)