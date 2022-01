Luzern / Zug: 2021 mehr Geburten in den Hirslanden Kliniken

Insgesamt erblickten im vergangenen Jahr 1377 Babys in der Klinik St. Anna in Luzern und in der Andreasklinik in Cham das Licht der Welt. Mila, Mia und Emilia führten die Namens-Hitliste bei den Mädchen an, bei den Jungen waren es Nino, Noah und Lio.

01.01.2022, 10.36 Uhr