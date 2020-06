Quiz LZ-Quiz #11: 25 Bilder, 25 Fragen – erkennen Sie alle Zentralschweizer Bähnli? Seit Samstag dürfen Bergbahnen wieder in die Höhe fahren. Anlass genug, um die Zentralschweizer Bähnli unter die Lupe zu nehmen. Heute mit Zahnrad-, Stand- und Luftseilbahnen. Jonas von Flüe 08.06.2020, 19.00 Uhr

Ob im Sommer oder im Winter: In unserer Region fahren zahlreiche Bahnen in die Höhe. Wir haben in unserem Archiv Bilder von 25 Zahnrad-, Stand- und Luftseilbahnen herausgesucht und uns je eine Frage dazu ausgedacht. Wie viele Bähnli erkennen Sie?

So funktioniert's

Klicken Sie auf den Pfeil im blauen Feld, um das Quiz zu starten.

Das Quiz besteht aus 25 Bildern und 25 Fragen.

Pro Frage gibt es nur eine korrekte Lösung.

Für jede korrekte Lösung erhalten Sie 5 Punkte.

Die Maximalpunktzahl beträgt 125 Punkte.

Noch zwei Tipps

Die Schriftzüge sind zum Teil verpixelt.

Die Dietschiberg- und die Fürigenbahn fahren nicht mehr.

Wir wünschen viel Spass!

Alles anzeigen

So geht es weiter