Quiz LZ-Quiz #14: Wie gut kennen Sie die Zentralschweizer SAC-Hütten? Die Wandersaison läuft und in unserem Bähnli-Quiz konnten sich die Bergfreunde bereits beweisen. Doch erkennen Sie auch die Zentralschweizer SAC-Hütten? Sandra Peter 29.06.2020, 19.00 Uhr

In der Region Zentralschweiz gibt es 43 SAC-Hütten – für einkehrende Wandervögel oder gipfelstürmende Gemsen. Und gerade bei heissen Temperaturen in den Tälern sind sie beliebte Ausflugsziele. Manchmal ist die Hütte selbst schon das Ziel, einige nutzen sie hingegen als Ausgangspunkt für Touren oder Kletterpartien. Unter Einhaltung des Schutzkonzeptes dürfen die SAC-Hütten auch in diesem Sommer Gäste bewirten. Im Monat Juli sind 38 Hütten bewartet, rund ein Drittel davon liegt im Kanton Uri.

Wir haben aus unserem Archiv Bilder der Zentralschweizer SAC-Hütten herausgesucht. Erkennen Sie sie in unserem Quiz?

So funktioniert's

Klicken Sie auf den Pfeil im blauen Feld, um das Quiz zu starten.

Das Quiz besteht aus 9 Bildern und 9 Fragen.

Pro Frage gibt es nur eine korrekte Lösung.

Für jede korrekte Lösung erhalten Sie 5 Punkte. Die Maximalpunktzahl beträgt 45 Punkte.

Noch zwei Tipps

Ab und zu geben die gehissten Flaggen einen Hinweis auf die Lage der Hütte.

Geografische Kenntnisse der Zentralschweiz sind von Vorteil.

Zugegeben, wir haben nicht so viele Hütten gefunden wie Bähnli. Vielleicht haben Sie von einer der fehlenden Hütten ein Foto geschossen? Wir würden uns über Ihre Leserbilder für ein nächstes Quiz freuen. Hier können Sie die Fotos hochladen.

So geht es weiter

6. Juli, LZ-Quiz #15: Zentralschweizer Bierlandschaft

