Quiz LZ-Quiz #15: Wie gut kennen Sie die Zentralschweizer Bier-Landschaft? Vergangene Woche haben wir Ihr Wissen im Bereich der Zentralschweizer SAC-Hütten geprüft. Diese Woche dreht sich alles um regionale Biere. Klicken Sie sich durch unser neues Quiz und finden Sie heraus, ob Sie ein Bierkenner sind – oder ob diesbezüglich «Hopfen und Malz verloren» sind. David von Moos 06.07.2020, 19.00 Uhr

Bier gehört in der Schweiz zu den beliebtesten Getränken. Entsprechend gross ist die Vielfalt an regionalen Spezialitäten und geschmacklichen Varianten, die in landesweit über 800 Braustätten hergestellt werden. Hopfen, Malz, ein wenig Hefe und frisches Wasser – mehr braucht es nicht für das erfrischende Gebräu.