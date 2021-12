Zentralschweiz: Quiz zum Jahresende 2021

Pandemie Triage: Wieso Geimpfte nirgendwo einen Vorteil haben – und in welchem Land die Alten bewusst benachteiligt werden

Niemand will sie – doch die ganze Welt muss sich darauf einstellen, dass sie in den vollen Spitälern bald Realität werden könnte: die Triage. Nicht all unsere Nachbarländer entscheiden nach denselben Kriterien.