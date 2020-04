LZ-Quiz-Abend: In Runde #5 warten die Bereiche Welt, Kultur und Lifestyle Sie wissen viel über die Schweiz und die ganze Welt? Oder wollen Sie noch einiges dazulernen? Einmal wöchentlich bieten wir Ihnen verschiedene Quiz an. Heute: Runde 5. 27.04.2020, 19.00 Uhr

Unser Onlineportal luzernerzeitung.ch hat einen wöchentlichen Quiz-Abend lanciert. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Quizverband entstanden.

Und so funktioniert’s: Wir stellen Ihnen jeweils am Montagabend ab 19 Uhr drei Quiz aus verschiedenen Themenbereichen zur Verfügung. In der heutigen 5. Runde geht es um Welt, Kultur und Lifestyle. Bereits erschienen sind ersten Quiz über die Bereiche Sport, Geschichte und Unterhaltung sowie über Welt, Kultur und Lifestyle und Medien, Wissenschaft und Zentralschweiz. Die Quiz bestehen aus 20 Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten – Sie können die richtige auswählen.

Zuerst möchten wir von Ihnen aber wissen, wie Ihnen unsere Quiz gefallen:

So. Nun geht es los. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

Das weitere Quiz-Programm

4. Mai. LZ-Quiz-Abend #6 mit den Themen Medien, Wissenschaft und Zentralschweiz

Der Schweizerische Quizverband

Der Schweizerische Quizverband organisiert jeden zweiten Montag Quiz-Abende in Luzern, Bern und Zürich. Dabei werden verschiedene Quiz gespielt, unter anderem das SwissQuiz, aus dessen Fundus die Fragen für den LZ-Quiz-Abend stammen. Wegen der Corona-Krise finden die Quiz momentan teilweise online statt. Die Themenbereiche orientieren sich nach den Vorgaben des Internationalen Quizverbandes IQA: