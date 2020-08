Quiz LZ Quiz #22: Blitzlichtgewitter! Erkennen Sie, wo unsere Leser das Bild geknipst haben? Oder gar wer hinter der Linse stand? Dieses Quiz ist für Fotografie-Liebhaber, unsere fleissigen Bilder-Einsenderinnen und regelmässigen Besucher der Leserbilder-Galerien: Testen Sie Ihre Kenntnisse über die Zentralschweizer Sujets und ihre Fotografen. Sandra Peter 24.08.2020, 19.00 Uhr

Freuen Sie sich auch über besondere Momente, die fotografisch festgehalten werden? Über grandiose Zentralschweizer Aussichten sowie Tiere in freier Wildbahn? Wir haben ein paar optische Leckerbissen aus unserer Leserbilder-Sammlung zusammengestellt. Wissen Sie, in welcher Region die Bilder aufgenommen wurden? Oder sind Sie mit unseren Fotografen schon so vertraut, dass Sie eine Aufnahme von ihnen anhand des Stils oder Sujets erkennen? Testen Sie ihr Wissen und Foto-Gespür und geniessen Sie die Ansichten! Viel Vergnügen!