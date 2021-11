Solidarität in der Region Zum 26. Mal hilft die LZ Weihnachtsaktion Menschen in Notsituationen Die LZ-Weihnachtsaktion hat eine lange Tradition. Natürlich hilft sie auch heuer dank Spenden unserer Leserinnen und Leser notleidenden Menschen in der Zentralschweiz. Helfen auch Sie mit? Jetzt kommentieren 11.11.2021, 12.19 Uhr

Dank den grosszügigen Spenden unserer Leserinnen und Leser ist die LZ Weihnachtsaktion ein grosser Erfolg: Seit über 25 Jahren zeigen diese, was Solidarität in einer Region bedeutet, nämlich, dass Menschen oder Familien, die in Not geraten sind, schnell und gezielt Hilfe erhalten.