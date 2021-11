Die LZ-Weihnachtsaktion läuft wieder. Zum 26. Mal helfen wir mit Spenden unserer Leserinnen und Leser Menschen in der Zentralschweiz, die in Not sind. In der Ausgabe vom letzten Freitag lag der Einzahlungsschein bei.

Spenden können Sie aber auch via Postkonto 60-33377-5 (IBAN-­Nr: CH89 0900 0000 6003 3377 5) und via www.luzernerzeitung.ch/spenden. Wir werden die Namen der Spenderinnen und Spender ab 100 Franken in der ­Zeitung veröffentlichen, sofern von ­ihnen nicht anders vermerkt.

Die LZ-Weihnachtsaktion ist in unserer Region fest verankert. Letztes Jahr erzielten wir einen Spendenrekord von 5377439 Franken, total 18970 Spenderinnen und Spender halfen mit.Wie willkommen die Hilfe ist, zeigt die Zahl der Gesuche, die sich 2020 auf 3645 belief. Für dieses Jahr haben wir bereits über 1200 Anfragen erhalten.

Gesuche können von Gemeinden oder sozialen Institutionen zu Gunsten von Einzelpersonen und Familien eingereicht werden, nicht von Betroffenen selber. Jedes Gesuch wird vom Beirat geprüft. Er besteht aus 13 ehrenamtlich tätigen Sozialfachleuten aus der Zentralschweiz. Beiratspräsident ist Urs W. Studer, alt Stadtpräsident Luzerns.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Sammlung und danken ganz herzlich!