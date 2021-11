LZ-Weihnachtsaktion Wie geht es der schwerverletzten kleinen Andrea aus Emmetten, die letztes Jahr so viele Menschen berührt hat? Die LZ-Weihnachtsaktion hilft vielen Menschen. Doch wie geht es ihnen danach? Zum Beispiel der knapp 3-jährigen Andrea und ihrer Familie? Wir unterstützen sie auch dieses Jahr. Und haben sie nochmals besucht. Arno Renggli 19.11.2021, 16.00 Uhr

Franziska und Reto Würsch mit ihren Kindern Andrea und Thomas in der Nähe ihres Bauernhofs. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmetten, 11. November 2021)

Die Sonne scheint an diesem Tag in Emmetten. Ein Jahr zuvor, als wir Familie Würsch zum ersten Mal besuchten, war es noch neblig. «Das Wetter passt genau», sagt Franziska Würsch diesmal. «Vor einem Jahr war für uns alles noch düster und unklar. Jetzt ist es schon viel besser. Die Sonne bringt zum Ausdruck, wie wir uns heute fühlen.»

Die LZ-Weihnachtsaktion läuft wieder. In der letztjährigen berichteten wir über einige Familien, denen wir helfen konnten. Besonders berührt hat das Schicksal der kleinen Andrea aus Emmetten, die an schwersten Brandverletzungen leidet. Weiterhin dürfen wir sie und ihre Familie unterstützen. Die Heilung von Andrea läuft sehr positiv, doch wird es ein jahrelanger Weg bleiben. Vor wenigen Tagen musste sich die knapp 3-Jährige in Zürich einer weiteren Operation unterziehen, rund 20 hat sie bereits hinter sich, noch viele mehr werden kommen. Die Operation ist gut verlaufen, erneut wird sie einige Wochen im Spital bleiben müssen. Ihre Eltern, die einen Hof führen, werden sie begleiten und so oft wie möglich bei ihr sein.

Ihr Vater rettet sie aus dem brennenden Auto

Im Sommer 2020 erleidet Andrea schwerste Verletzungen, vor allem an den Händen und im Gesicht. Aus unerklärlichen Gründen fängt das parkierte Auto, in dem sie sitzt, Feuer. Ihr Vater Reto kann sie aus dem Auto retten, verbrennt sich dabei selber im Gesicht, am rechten Arm und an beiden Händen. Der Rega-Helikopter bringt Andrea mit ihrer Mutter ins Kinderspital Zürich, dort kämpft sie tagelang um ihr Leben. Und schafft es schliesslich. Mit unzähligen Transplantationen wird in der Folge versucht, Andreas betroffene Haut so gut wie möglich zu heilen; ein Prozess, der noch viele Jahre dauern wird. Niemand weiss, wie das Ergebnis dereinst sein wird. Doch gerade kleine Kinder haben unglaubliche Fähigkeiten zur Heilung. «Dies auch von den Ärzten zu hören, hat uns viel Mut gemacht.»

Das Schicksal von Andrea und ihrer Familie hat die Region bewegt. Und eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst, welche die Familie direkt gespürt hat. Kam die Solidarität zunächst aus dem Umfeld und der Gemeinde, war es nun die ganze Zentralschweiz. «Wir möchten allen danken», sagen Franziska und Reto Würsch. «Wir haben eine sehr schwere Zeit hinter uns, und es ist immer noch nicht einfach. Dass so viele Menschen an uns denken und uns unterstützt haben, etwa telefonisch, brieflich oder auch finanziell, berührt uns tief. Und gibt uns Kraft, auch für all das, was noch kommen wird. Gerade wenn wir im Alltag körperlich oder emotional mal an die Grenzen kommen.»

Austausch mit Familien, die von Ähnlichem betroffen sind

Besonders erwähnen die beiden auch Familien, die sich gemeldet hatten, weil ihnen ein ähnliches Schicksal mit Brandverletzungen eines Kindes widerfahren ist. «Sie haben uns angeboten, dass wir uns mit ihnen austauschen dürfen, dass sie uns mit ihrer Erfahrung helfen. Auch das ist sehr wertvoll. Vielen herzlichen Dank!»

Uns hat Andrea und ihre Familie berührt. In der persönlichen Begegnung hat uns am meisten beeindruckt, wie ihre Eltern und ihr Bruder mit ihr umgehen; liebevoll und so normal wie nur irgendwie möglich. So konnten auch wir sehen, wer Andrea hinter ihren Verletzungen ist: ein lebendiges, aufmerksames und starkes Mädchen.