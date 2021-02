LZM-Wettbewerb Schicken Sie uns das beste Video Ihres Haustieres und gewinnen Sie bis zu 100 Franken Etwas anderes als daheim zu bleiben ist in der momentanen Pandemie-Lage kaum möglich. Und dann sind auch noch Schulferien. Höchste Zeit, Ihre treuen Begleiter mit einem Wettbewerb zu würdigen. Simone Morger 06.02.2021, 05.12 Uhr

Sie bereichern unseren Alltag mehr denn je. Hund, Huhn, Kaninchen und Co. gehören zu den besten Begleitern während der Pandemie. Spätestens jetzt, wo der Alltag wieder meistens zuhause stattfindet. Jetzt, wo eigentlich Sport- oder Fasnachtsferien wären. Doch Skifahren ist mit dem Coronavirus auch nicht mehr, was es mal war und an Fasnacht ist gar nicht erst zu denken.