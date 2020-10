Schwerpunkt Maskenpflicht in Luzerner Läden für den Gesundheitsdirektor «derzeit nicht angezeigt» – mehrere Zentralschweizer Kantone verzichten auch Ab Samstag gilt im Kanton Zug eine erweiterte Maskenpflicht. Die restlichen Zentralschweizer Kantone halten diese derzeit nicht für nötig. Pablo Mathis und Roseline Troxler 07.10.2020, 20.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kanton Zug hat sie schon eingeführt. Die restlichen Zentralschweizer Kantone verzichten auf die Maskenpflicht in Läden. Bild: Patrick Huerlimann

Pablo Mathis

Die Zahl der Neuinfektionen stieg im Kanton Zug im Verlauf der letzten Woche sprunghaft auf 74 Ansteckungen pro 100'000 Einwohner. Noch Ende September lag sie erst bei 11 Fällen.

Alles anzeigen

Deshalb gilt im Kanton Zug ab Samstag für alle Personen in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Verkaufslokalen und Einkaufszentren eine Maskenpflicht.

Ebenfalls vom Beschluss des Regierungsrats betroffen sind die Mitarbeitenden von Restaurants sowie Bar- und Clubbetrieben. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahre und Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Masken tragen können. Aurel Köpfli, Kommunikationsbeauftragter des Kantons Zug, begründet dies so: «Mit dem neusten Anstieg droht dem Kanton Zug die Klassifizierung als Risikogebiet. Die einhergehenden Einschränkungen der Reisefreiheit wären für den Wirtschaftsstandort Zug sehr schädlich gewesen.»

Einheitliches Vorgehen in der Zentralschweiz vom Tisch

Eigentlich hatten die Zentralschweizer Kantone bei den Schutzmassnahmen ein einheitliches Vorgehen angestrebt. Mit dem Entscheid der Zuger Regierung kann dieses Ziel nun nicht erreicht werden. Das Ausscheren von Zug wird von Köpfli sowie vom Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf indes verteidigt. So mache ein gemeinsames Vorgehen lediglich dann Sinn, wenn die Situation in allen Kantonen etwa gleich sei, sagt Graf auf Anfrage. Ferner seien die anderen Zentralschweizer Kantone von Zug vorab über das Vorgehen informiert worden. Zudem werde auch in Zukunft eine wöchentliche Telefonkonferenz der Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren durchgeführt.

Graf begründet den vorläufigen Verzicht auf eine Verschärfung der Schutzmassnahmen so: «Aufgrund der aktuellen Fallzahlen sehen wir keinen Anlass, die vom Regierungsrat im Sinne einer Eventualplanung vorbehältlich beschlossene Maskenpflicht in Läden auszulösen.»

Alles anzeigen

Einen zahlenmässigen Automatismus zur Einführung neuer Massnahmen gebe es keinen. Auch die bisherigen Schutzkonzepte an den Schulen werden unverändert weitergeführt, wie die Staatskanzlei mitteilt.

Ähnlich wie Zug verzeichnete auch Nidwalden in den letzten beiden Wochen erstmals einen Anstieg der Neuansteckungen auf über 60 Infektionen pro 100000 Einwohner. Laut Karin Dörr, Vorsteherin des kantonalen Gesundheitsamts, ist der Anstieg auf zwei kurz aufeinanderfolgende private Anlässe zurückzuführen. Da es sich dabei um geografisch beschränkte Hotspots handle und sich alle Betroffenen in Quarantäne oder Isolation befänden, könne von der Einführung weiterer Massnahmen abgesehen werden.

Alles anzeigen

Zudem sei in einem einwohnerschwächeren Kanton die Wirkung von Hotspots auf den Inzidenzwert besonders stark. Sollte die Zahl an Neuinfektionen weiter steigen, würden entsprechende Massnahmen nötigenfalls eingeführt.

Schwyz: Ansteckungsgefahr in Läden nicht höher

Auch im Kanton Schwyz wurde in den letzten Tagen ein Anstieg der Fallzahlen beobachtet. Er betrifft besonders die inneren Kantonsgebiete. Am Mittwoch wurden zudem mehrere Ansteckungen in Alters- und Pflegeheimen verzeichnet. Dort würden nun zusammen mit dem kantonsärztlichen Dienst Abklärungen für Massnahmen getroffen.

Alles anzeigen

Eine Maskenpflicht in Läden wird aber nicht eingeführt. «Es gibt im Moment keine Anzeichen, dass beim Einkaufen in Läden eine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht. Schwyz sieht deshalb weiterhin von der Einführung einer Maskenpflicht in Läden ab», heisst es in einer Medienmitteilung. Unterdessen beobachtet Obwalden die Entwicklung genau, sagt Reto Odermatt, Departamentssekretär des Finanzdepartements.

Alles anzeigen

Beim Kanton Uri wollte man auf Anfrage keine Stellung zur Maskenpflicht nehmen. Für Donnerstag ist eine Mitteilung angekündigt.

Alles anzeigen

Roseline Troxler

Gar nicht erfreut über die neusten Entwicklungen und Massnahmen im Nachbarkanton Zug zeigen sich der Detaillistenverband des Kantons Luzern (DVL) sowie Gastro Luzern, der Dachverband der Gastronomen. Rolf Bossart, Geschäftsführer des DVL und SVP-Kantonsrat (Schenkon), betont: «Die Detaillisten fürchten sich vor einer Maskenpflicht. Im Kanton Zürich muss der Detailhandel nach deren Einführung einen grossen Umsatzrückgang verkraften. Die Luzerner würden sich kaum anders verhalten.»

Bossart begrüsst, dass die Einführung nicht nur von den Fallzahlen, sondern von weiteren Parametern wie der Situation in den Spitälern abhängig gemacht wird. Dieses Vorgehen habe die Luzerner Regierung im September aufgezeigt. Der DVL-Geschäftsführer ergänzt: «Die Regierung hat uns versprochen, vor einer allfälligen Einführung einer Maskenpflicht nochmals eine Sitzung einzuberufen. Bisher haben wir keine Kenntnis von einem Termin.» Rolf Bossart ist sich aber bewusst: Falls auch die anderen Zentralschweizer Kantone eine Maskenpflicht beschliessen würden, komme Luzern wohl nicht darum herum. «Dann soll die Regierung wie angekündigt eine differenzierte Maskenpflicht einführen.» Vor rund einem Monat hiess es unter anderem, dass die Maske erst ab einer Fläche von über 80 Quadratmetern getragen werden muss.

Gastro Luzern-Präsident Ruedi Stöckli sagt auf Anfrage: «Im Kanton Luzern sind die Zahlen nicht so dramatisch wie in Zug. Daher hoffe ich, dass es im Kanton Luzern nicht zu einer Maskenpflicht kommt.» Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Zug sei die Einführung dort absehbar gewesen, so Stöckli. Er führt in Meierskappel das Landgasthaus Strauss und ist überzeugt: «Müssen die Mitarbeiter mit Gästekontakt in Restaurants, Bars und Clubs künftig Masken tragen, fühlen sich die Gäste wie in einem Spital und damit weniger sicher.» Die Folge seien ein Gäste- und damit ein Umsatzrückgang. Zwar gebe es aktuell schon gewisse Restaurants, in welchen Mitarbeiter eine Maske tragen. Aber sie seien in der Minderheit. Kommt es auch in Luzern zur Maskenpflicht, sei man gerüstet, so Stöckli. «In der Phase nach dem Lockdown konnten wir Erfahrungen mit Masken sammeln und müssen nur die Schachteln wieder hervorholen.»