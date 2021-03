Medienförderung «Ohne Subventionen geht es nicht mehr»: So hart kämpfen Zentralschweizer Zeitungen gegen sinkende Leserzahlen – und um die neuen Bundesgelder Am Dienstag berät der Nationalrat das Massnahmenpaket für die Medien. Auch die hiesigen Unternehmen sind stark auf finanzielle Hilfe angewiesen. Die grossen und kleinen Medienhäuser sind sich allerdings nicht einig über die Aufteilung der Gelder. Niels Jost 02.03.2021, 05.00 Uhr

Die Zustellung der gedruckten Zeitung soll stärker subventioniert werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 1. März 2021)

Wir Journalisten schreiben nicht gerne über uns selbst, also über die Medien. Auch der Kontakt zur Konkurrenz ist eher bescheiden. Und über die eigenen Auflagen will man schon gar nicht sprechen, schliesslich sind das eher weniger positive Nachrichten, die man über das eigene Unternehmen verkünden muss.

Und doch ist es derzeit wichtig, dies zu tun. Denn am Dienstag diskutiert der Nationalrat über das neue Massnahmenpaket zur Medienförderung. Dieses beinhaltet drei wesentliche Punkte:

Ausbau der indirekten Presseförderung (Ermässigung der Zustellung von Zeitungen durch die Post und neu auch durch den Frühkurier)

Rahmenbedingungen verbessern (etwa durch Finanzierung von Aus- und Weiterbildungen, Nachrichtenagenturen oder IT-Projekten)

Förderung von Onlinemedien mit 30 Millionen Franken allgemeiner Bundesmittel

Die ersten beiden Punkte sind unter den Medienhäusern wie auch bei der Mehrheit der Parlamentarier nahezu unbestritten. Der letzte Teil hingegen gibt zu reden. Dazu später mehr. Dass die Medienförderung im Grundsatz aber unterstützt wird, hat folgenden Grund: Zeitungen, Onlineanbieter, Fernseh- und Radiosender sind wichtig für die Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger und somit für die Demokratie. Allerdings haben sie zunehmend Mühe, die journalistische Leistung zu finanzieren. Die Gründe sind bekannt: wegbrechende Werbeeinnahmen, schrumpfende Leserzahlen und eine sinkende Bereitschaft der Bevölkerung, für Inhalte zu bezahlen.

Um sich vorstellen zu können, wie gross der finanzielle Einschnitt für gewisse Titel ist, hat unsere Zeitung die Auflagen – also die Anzahl verkaufter Exemplare – der Zentralschweizer Abonnementszeitungen der vergangenen 14 Jahre zusammengetragen, wie diese Grafik zeigt:

Die Grafik zeigt zwei Entwicklungen. Erstens: Die Zeitungen sind unterschiedlich stark vom Auflagenrückgang betroffen. Einige Titel konnten sogar leicht zulegen wie der «Freie Schweizer» aus Küssnacht oder der «Anzeiger Michelsamt». Auch der «Willisauer Bote» weist höhere Auflagen aus, als noch vor 15 Jahren. Allerdings wurde in dieser Zeit auch dessen Kopfblatt «Wiggertaler Bote» in die Hauptausgabe integriert. Beim Grossteil der Blätter zeigt der Trend jedoch insbesondere in jüngster Vergangenheit in eine Richtung: nach unten. Und dies trotz steigender Bevölkerungszahlen. Über alle Zentralschweizer Abozeitungen gesehen, ging die Auflage von 2006 bis 2020 um knapp 14 Prozent zurück. Gleichzeitig stieg die Gesamtbevölkerung in den sechs Kantonen um 16 Prozent.

Zweitens zeigt die Grafik, dass gewisse Titel ganz verschwunden sind, etwa das «Obwaldner Wochenblatt» oder die «Zentralschweiz am Sonntag», welche bis vor eineinhalb Jahren die siebte Ausgabe dieser Zeitung war. In den Statistiken nicht aufgeführt sind weitere Blätter wie die «Obwalden und Nidwalden Zeitung» (ONZ), welche von 2010 bis 2012 in den Halbkantonen erschien.

Die Grafik zeigt mit den Auflagen allerdings nur einen Teil der schwindenden Finanzen der Zentralschweizer Zeitungen. Ebenso wesentliche Einnahmequellen wie die Werbung und mittlerweile auch Erlöse aus dem Onlinebereich sind hier nicht aufgeführt.

Grosse Verlage fühlen sich abgestraft

Stichwort Onlinebereich: Dieser soll neu subventioniert werden. Vorgesehen sind Beiträge für Medien, welche für ihre Onlineinhalte auch Geld verlangen; Gratisangebote wie «20 Minuten» oder «Watson» gehen leer aus. Umstritten ist, wie die total zur Verfügung stehenden 30 Millionen Franken aufgeteilt werden. Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass die kleinen Verlage proportional stärker von den Fördergeldern profitieren, um lokal und regional ausgerichtete Titel besser unterstützen und somit die Medienvielfalt wahren zu können. Dies dank eines degressiven Zahlmodells (je höher der generierte Umsatz, desto weniger Subventionen) und der sogenannten Holdingklausel (Grossverlage erhalten nicht für jedes Kopfblatt Unterstützungsgelder).

Peter Wanner, Verleger von CH Media, zu der auch die «Luzerner Zeitung» und ihre Regionalausgaben gehören. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die grossen Player wittern hier eine Wettbewerbsverzerrung und eine Benachteiligung dafür, dass sie bereits in Onlineangebote investiert haben. Peter Wanner sagt:

«Beides zusammen – Holdingklausel und Degression – ist eine Abstrafung für uns Grossverlage.»

Der Verleger von CH Media, zu der auch dieses Onlineportal gehört, plädiert für eine Anpassung des Massnahmenpakets, etwa für einen «faireren» Verteilschlüssel beim degressiven Zahlmodell. Denn: «Im Onlinebereich haben die grossen Medienhäuser genauso zu beissen wie die kleinen.»

Kleine seien stärker auf Onlineförderung angewiesen

Anderer Meinung ist Martin Schmidig. Gemäss dem Verlagsleiter des «Bote der Urschweiz» sind kleine und mittelgrosse Titel auf mehr Unterstützungsgelder angewiesen. «Auch wenn eine Zeitung nicht primär online ausgerichtet ist und damit wenig Umsatz erzielt, braucht sie ein solides digitales Angebot, um auch künftig bestehen zu können. Die Infrastruktur dafür ist aber nicht viel billiger als bei den grossen Verlagen.» In die gleiche Kerbe schlägt Raphael Aeschbacher, Mitglied der Geschäftsleitung vom Medienhaus Gisler 1843, welches das «Urner Wochenblatt» herausgibt. Dessen Print-Abonnenten haben heute keinen automatischen Zugang zu den digitalen Inhalten. «Mit der neuen Onlineförderung würden wir diese Abostruktur überdenken», sagt Aeschbacher. «Voraussetzung sind jedoch die öffentlichen Gelder.»

Edi Lindegger, Verlagsleiter «Willisauer Bote» und «Seetaler Bote». Bild: PD

Die Wichtigkeit der Onlineförderung für die Landzeitungen hebt ebenso Edi Lindegger, Geschäftsleiter der SWS Medien AG, hervor. Das Unternehmen, welches den «Willisauer Bote» und den «Seetaler Bote» herausgibt, habe im vergangenen Jahr viel in digitale Angebote investiert, etwa in ein neues E-Paper und eine News-App sowie in ein kleines Videostudio. «Diese Investitionen lassen sich mit den digitalen Inhalten jedoch kaum refinanzieren», sagt Lindegger. Der Grund:

«Wir generieren zu wenig Reichweite und kommen dadurch auch nicht an grössere Werbekunden heran.»

Der Vorstoss ins Onlinegeschäft sei dennoch wichtig, um junge Leser anzusprechen und diese «langsam an die Marke heranzuführen», wie Lindegger sagt. Gleichzeitig würden die Inhalte im Web helfen, die Abonnenten auch in der Zeit zwischen der gedruckten Zeitung, welche einmal respektive zweimal in der Woche erscheint, über das Wichtigste zu informieren.

Auch Rony Bieri, Geschäftsführer des Entlebucher Medienhauses, hält die Degression für das richtige Mittel: «Sonst öffnet sich die Schere zunehmend und kleine Lokalzeitungen wie der ‹Entlebucher Anzeiger› werden online abgehängt.» In den letzten Jahren habe man zwar aus eigener Kraft viel in die digitalen Angebote investiert, darauf bedacht, keine Inhalte zu verschenken, erklärt Bieri. «Doch obwohl das E-Paper seit zehn Jahren im Abopreis inbegriffen ist, bevorzugen unsere Leserinnen und Leser nach wie vor die gedruckte Ausgabe. Print ist für uns unverzichtbar.»

Dass das gedruckte Exemplar insbesondere bei kleineren Titeln nach wie vor einen hohen Stellenwert geniesst, beobachtet auch CH-Media-Verleger Peter Wanner. Es sei daher fraglich, ob diese Zeitungen in Zukunft aufs Digitale setzen können.

«Der Onlinebereich ist ein Reichweitengeschäft. Mit einem digitalen Nischenangebot zu überleben, ist sehr schwierig. Die gedruckte Zeitung hingegen, welche ein- bis zweimal pro Woche erscheint, hat grössere Chancen, ein solches Nischenprodukt zu bleiben.»

Auch aus diesem Grund hinterfragt Wanner das degressive Zahlmodell.

Verband Schweizer Medien gespalten

Die unterschiedlichen Meinungen Wanners, Bieris, Aeschbachers und Schmidigs zeigen exemplarisch: Innerhalb des Verbands Schweizer Medien, von dem die erwähnten Blätter allesamt Mitglied sind und bei dem Peter Wanner als Vizepräsident wirkt, herrscht Uneinigkeit bei der Onlineförderung. Der Zwist führte dazu, dass sich viele kleine und mittlere Verlage zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben, darunter auch die meisten kleineren und mittelgrossen Zentralschweizer Medien.

Uneinigkeit herrscht unter den Verlegern auch hinsichtlich der aktuell vorgesehenen zeitlichen Beschränkung des Förderpakets auf fünf Jahre. Während die einen sich eine längere Frist und somit mehr Planungssicherheit wünschten, verweisen die anderen auf die sich schnell wandelnde Branche, welche ein rasches Überdenken der Massnahmen erfordere.

Alle sind sich einig: Es braucht neue Fördergelder

Einig sind sich die Medienchefs jedoch zur grundsätzlichen Stossrichtung der neuen Medienförderung – und über die Notwendigkeit der Staatsgelder, etwa was die stärkere Unterstützung bei der Postzustellung anbelangt. «Das ist ein wichtiger und zentraler Punkt», sagt etwa Raphael Aeschbacher vom «Urner Wochenblatt». «Ohne diese Subventionen würde es nicht mehr gehen.»

Patrick Ineichen, Verwaltungsratspräsident der «Surseer Woche». Bild: PD

Um die Erhöhung der Beiträge ist auch Patrick Ineichen froh. Der Verwaltungsratspräsident der «Surseer Woche» und ihrer Lokalausgaben hebt zudem die generelle Wichtigkeit des Massnahmenpakets hervor.

«Guten Journalismus gibt's nicht gratis und ist für eine funktionierende Demokratie von zentraler Bedeutung. Das darf der Allgemeinheit etwas wert sein»,

sagt der Gemeindepräsident von Schenkon, der im Sommer demissioniert.

Die Schlussabstimmung des Massnahmenpakets findet in Bundesbern voraussichtlich in der Sommersession statt, je nach Anträgen und Änderungen könnte es auch Winter werden. Wann die neuen Gesetze in Kraft treten, hängt von der Debatte im Bundeshaus ab. Dies dürfte frühestens 2022 der Fall sein. Die angefragten Zentralschweizer Medienhäuser sind sich einig: Je schneller die neuen Fördergelder fliessen, desto besser. Auch wegen Corona. Und wer die Entwicklung der Auflagenzahlen betrachtet, weiss um die Dringlichkeit der finanziellen Unterstützung.

Online-Medien verzeichnen starken Anstieg der Nutzer Mit dem neuen Massnahmenpaket für die Medien werden erstmals auch Onlineangebote gefördert. Christian Hug, CEO von «zentralplus», spricht von einem «wichtigen ersten Schritt». Gemäss Hug soll sich das Zentralschweizer Newsportal künftig zu je einem Drittel über Fördergelder, freiwillige Unterstützungsbeiträge und Werbeeinnahmen finanzieren. Wie die Anteile des heutigen Finanzierungsmodells aussehen, möchte er nicht kommunizieren. Zum Massnahmenpaket sagt Hug weiter, er sei enttäuscht, dass die zuständige Kommission des Nationalrats den Anteil der Förderleistungen am anrechenbaren Umsatz von 80 auf 60 Prozent reduziert habe, dies, nachdem nun nur noch 30 statt wie einst vom Bundesrat vorgesehen 50 Millionen Franken zur Verfügung stehen. Das heisst: Pro Umsatzfranken erhalten Onlineanbieter maximal 60 statt 80 Rappen. Genauso wenig hält Hug, dessen Newsportal Mitglied des Verbands Medien mit Zukunft und im Austausch mit der IG «Kleine und mittlere Verlage» ist, von der Begrenzung des neuen Gesetzes auf fünf Jahre, nachdem die Förderung zunächst auf zehn Jahre vorgesehen war. «Das ist ein falsches Zeichen, schliesslich steigt die Nachfrage nach Onlineangeboten.» Auch «zentralplus» verzeichne seit der Gründung im Jahr 2013 ständig mehr Zugriffe. Waren es zu Beginn im Monat Dezember 18'948 sogenannte Unique Users, stieg die Zahl 2016 erstmals über die 100'000er-Marke. Aktuell seien es 545'202 Zugriffe (Januar 2021). Die Zahlen einzuordnen, ist schwierig. So erhebt «zentralplus» die Daten mit Google Analytics, die meisten anderen grossen Medienhäuser setzten bisher auf die Onlineforschung Net-Metrix und auf den Begriff Unique Visitors. Ein Vergleich der Zahlen ist daher in keinster Weise möglich, zumal es auch Unterschiede zwischen Unique Usern und Visitors gibt. Klar ist aber auch hier der generelle Trend: Die Online-Zugriffe steigen stark. Die «Luzerner Zeitung» etwa, welche ihre Daten neben Net-Metrix mit dem etwas konservativ rechnenden Adobe Analytics erhebt, verzeichnete im Januar dieses Jahres rund 2,82 Millionen Unique Visitors – im Januar vor einem Jahr waren es mit 1,4 Millionen noch halb so viele. (jon)