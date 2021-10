Mein Thema Anstecken? Anstecken! Gedanken zu positiven Eigenschaften und Haltungen Verena Sollberger 08.10.2021, 05.00 Uhr

Verena Sollberger, Pfarrerin

«Jede/jeder hat das Recht, andere anzustecken», meinte Nicolas Rimoldi kürzlich in einem Interview zum Thema Coronamassnahmen. Zuerst glaubte ich, mich verhört zu haben. Dem war aber leider nicht so. Er meinte es genau so! Diese Aussage geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das Recht einfordern, andere Menschen mit einer Krankheit anzustecken – für mich absolut unvorstellbar. Unerträglich. Dieses Recht gibt es nicht. Gutes Zusammen­leben ist doch nur möglich, wenn wir sorgfältig miteinander umgehen. Rücksicht nehmen. Die Verletzlichen schützen. Die Schwächeren stärken. Nicht immer nur uns selber im Blick haben, sondern auch die, die mit uns unterwegs sind. Andere bewusst krank machen, das hat hier keinen Platz.