Mein Thema Einheit Gedanken zur Ökumene Adrian Suter 21.01.2022, 05.00 Uhr

Vom 18. bis zum 25. Januar ist die Gebetswoche für die Einheit der Christinnen und Christen. Wie kann Gemeinschaft zwischen getrennten Kirchen gelingen? Die christ­katholische Kirche hat dazu Abkommen geschlossen, unter anderem 2016 mit der Kirche von Schweden. Dabei halten beide Kirchen an ihren prägenden Traditionen fest und sehen darin «Vielfalt in einer fundamentalen Einheit, die in künftiger Gemeinschaft noch vertieft werden kann».