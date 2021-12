Mein Thema Innehalten Gedanken zum Jahreswechsel Andreas Baumann 30.12.2021, 05.00 Uhr

Andreas Baumann, ref. Pfarrer

Ein Jahreswechsel gibt immer auch Gelegenheit, innezuhalten. So wie es das Wort sagt: einen Halt machen und nach innen gehen. Und so auch wieder inneren Halt finden. Unser Alltag ist häufig das Gegenteil davon: Wir sind pausenlos unterwegs, mit allem Möglichen beschäftigt. Und Beunruhigungen haben mit der Pandemie noch zugenommen. Wir sind meist im Aussen. Alles wächst uns über den Kopf. Wir verlieren uns selbst, finden keinen Halt im doppelten Sinn mehr. Entgleisungen häufen sich. Beziehungen werden dadurch belastet.

Aus dem Judentum kennt man den Sabbat. Er ist eine sich stets wiederholende Zeit des Ruhens. Er gibt uns Gelegenheit, wieder zu uns selbst zu kommen. Er kann auch eine Zeit der Besinnung sein, wo wir über unser Leben nachdenken können: Was ist gut und was nicht? Was nährt uns und was verzehrt uns? Wo wollen wir hin und wohin nicht? Der Sabbat hat immer auch eine befriedende, befreiende und versöhnende Wirkung.

Ich wünsche Ihnen wie auch mir heute wie in Zukunft immer wieder diese Momente, in denen wir innehalten können. Gerade in dieser Zeit, die so herausfordernd ist. Wir tun damit nicht nur uns selbst etwas Gutes, sondern auch füreinander und die Welt.

Andreas Baumann

Ref. Pfarrer, Emmen-Rothenburg

andreas.baumann@ reflu.ch