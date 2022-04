Mein Thema Karfreitag! Gedanken zum vorösterlichen Feiertag. Anita Wagner Weibel 14.04.2022, 05.00 Uhr

Anita Wagner Weibel

Karfreitag. Ein Tag, mit dem viele Menschen nichts mehr anfangen können. Liegt es daran, dass das Ereignis weit über zweitausend Jahre her ist? Zu lange, um ein Grab zu pflegen. Liegt es daran, dass jener Tod auf Golgota zu schlimm war und so an die schlimmen Tode erinnert, die auch heute noch gestorben werden? Oder liegt es daran, dass die Welt der Supermänner und Superfrauen einen ohnmächtigen Gott so schwer erträgt? Die Frage ist doch erlaubt, was damals am Kreuz wirklich passierte.

Oder liegt es einfach daran, dass wir die Beziehung zu abendländischen Feiertagen mehr und mehr verlieren und in ihnen die willkommene Freizeit für Reisen und Autowäsche erblicken? Oder liegt es daran, dass wir nicht gelernt haben, Ostern zu feiern, nachdem wir im Dunkel des Todes waren? Alles in allem hat es wohl etwas mit unverdauten Tabus zu tun: Vermieden wird, was radikal ist, also was an die Wurzel geht, an den Nerv.

Eigentlich sollten wir durch das Dunkel hindurch sein, weil Ostern nur dem Kalender nach vor uns liegt, dem Ereignis nach haben wir es im Rücken. Die Einstellung, die sich daraus ergäbe: Hoffnung für die Zukunft bis in die Ewigkeit hinein. Diese Einstellung würde vieles verändern!

Anita Wagner Weibel

Gemeindeleiterin im Ruhestand, Rotkreuz

anita.wagner@datazug.ch