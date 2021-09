Mein Thema Klerikalismus Gedanken zu einem gemeinsamen Weg von Laien und Klerikern Eugen Koller 24.09.2021, 05.00 Uhr

Eugen Koller, Theologe

Im Kirchenrecht der römisch-katholischen Kirche sind die Menschen in zwei Kategorien eingeteilt: in Laien (zum Volk gehörig) und Kleriker. Zum Klerus werden bis heute keine Frauen, nur geweihte zölibatär lebende Männer als Diakone, Priester, Äbte oder Bischöfe gezählt. Lange nannte man Frauen und Männer, welche wie die Priester ein abgeschlossenes Theologiestudium und eine Berufseinführung absolviert hatten, Laientheolog*innen. Zum Glück ist man davon abgekommen, denn Laie hat in der Umgangssprache die Bedeutung des Unprofessionellen.

Wenn ein Pfarradministrator in der Innerschweiz verkündet: «Ich als verantwortlicher Seelsorger entscheide, wie und wo etwas publiziert wird», empfinde ich das als verwerfliches klerikales Gehabe. Zusammen mit dem Kirchenrat, ohne Einbezug der Gläubigen, beschloss er den Wechsel zu einem anderen Pfarreiblatt. Mit dem Klerikerstand ist seit jeher eine mögliche Entgleisung in den Klerikalismus verbunden. Papst Franziskus lässt nicht locker, diesen zu geisseln und den Verkünder*innen der Frohen Botschaft den Dienst am Menschen und Glauben zu empfehlen. Sein nun weltweit eingeleiteter synodaler Weg der Kirche strebt einen gemeinsamen Weg an.

Eugen Koller Luzern,

katholischer Theologe,

Spitalseelsorger Schwyz und Redaktor Pfarreiblatt Uri Schwyz, eukol@bluewin.ch