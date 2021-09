Mein Thema MUTig sein! Wie finden wir zurück zu Frohmut? Bruno Hübscher 10.09.2021, 05.00 Uhr

Bruno Hübscher, Seelsorger

«ZuMUTungen mit LebensMUT begegnen!» So heisst das Motto des diesjährigen Bettages vom Sonntag, 19. September. Die Überschrift – oder noch genauer: die Aufgabe – fordert mich heraus. Mit einer Gruppe von sehbehinderten Menschen und deren Begleitpersonen organisiere ich am Bettag einen Ausflug von Luzern via Sursee zum Wallfahrtsort Luthern Bad.