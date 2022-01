Mein Thema Solidarität ade? Gedanken über das Zusammenleben in schwierigen Zeiten Hansruedi Kleiber 14.01.2022, 05.00 Uhr

Hansruedi Kleiber Präfekt der Jesuitenkirche Luzern

Seit einiger Zeit ist der Ton in unserer Gesellschaft rauer geworden. In Wirtschaft und Politik verhärten sich die Positionen. Viele Menschen leiden darunter. Am Arbeitsplatz wird mit weniger Personal und in kürzerer Zeit als früher immer mehr verlangt. Mobbing ist an der Tagesordnung, und die Kliniken für Burn-out-Patienten sind randvoll. Die Polarisierung der Gesellschaft, das Auseinanderdriften und die Verhärtung der Meinungen gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Solidarität und Gemeinwohl scheinen zu blossen Worthülsen zu verkommen.