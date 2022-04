Mein Thema Weitergehen Gedanken zum Glauben an die Kraft Jesu Eugen Koller 22.04.2022, 05.00 Uhr

Eugen Koller, Theologe

Der Kreuzestod Jesu hat den Jüngerinnen und Jüngern und allen, die sich von ihm in den Bann ziehen liessen, alle Hoffnungen zerschlagen. Verständlich, dass die Menschen bodenlos enttäuscht waren, ihr Leben wurde von dunklen, schweren Wolken überzogen. Dabei sind uns die Emmaus-Jünger, wie sie am Schluss des Lukas-Evangeliums (Lk 24.1-35) vorgestellt werden, wohl sehr nah mit der Erfahrung ihres erlebten Schiffbruchs. Sie waren entmutigt und niedergeschlagen. Sie befanden sich im Seelendunkel mitten am Tag auf ihrem Marsch des Auslüftens.