Migros Luzern produziert mit neuen Solarzellen umgerechnet Strom für 150 Einfamilienhäuser In der Betriebszentrale der Migros Luzern in Dierikon wird neu auf einer Fläche von 3500 Quadratmeter Strom mit Solarzellen gewonnen. Damit spart die Migros Luzern jährlich 457 Tonnen CO2 ein. Roger Rüegger 27.05.2020, 10.05 Uhr

Am 25. Mai hat die Migros Luzern eine neue Solaranlage in Betrieb genommen. Auf dem Dach und an der Fassade eines Logistikgebäudes in der Betriebszentrale in Dierikon wurden auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmeter Solarzellen angebracht.

Bild: PD

Laut Kurt Odermatt, Leiter Technik und Umwelt bei der Migros Luzern, ist es mit den Solarzellen möglich, jährlich bis zu 500'000 Kilowattstunden Strom zu produzieren.

Mit dieser Strommenge könnten gut 150 Einfamilienhäuser ein Jahr lang beheizt werden, teilt die Migros Luzern am Mittwochmorgen mit. Mit dieser Strommenge könne die gesamte Bananenreiferei und die Abpackerei sichergestellt werden, gibt der Konzern ein Beispiel. «Wir können so 457 Tonnen CO2 so einsparen», wird Odermatt zitiert.

Zu einem Drittel Selbstversorger

Zusammen mit dem Strom aus einer bereits 2018 installierten Dampfturbine produziert die Migros Luzern nun ein Drittel des gesamten Strombedarfes ihrer Betriebszentrale selber, heisst es weiter. In den vergangenen drei Jahren hat die Migros rund 50 Millionen Franken in neue Bauten und Technologien in der Betriebszentrale in Dierikon investiert.

Mit der Inbetriebnahme der Solaranlage ging gemäss Migros ein mehrere Jahre andauerndes Modernisierungsprojekt zu Ende, welches zum Nachhaltigkeitsversprechen Generation M der Migros beitrage. Ziel ist, bis 2020 die Treibhausgasemissionen um zwanzig Prozent gegenüber dem Jahr 2010 zu senken.