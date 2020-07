Millionenhilfe zur Unterstützung des ÖV: Zug findet sie übertrieben – Luzern will noch mehr Mit 800 Millionen Franken plant der Bundesrat, die Betreiber des öffentlichen Verkehrs wegen der Coronakrise zu unterstützen. Die Luzerner Regierung will, dass der Bund auch im nächsten Jahr zahlt. Der Zuger Regierungsrat weist die Pläne zurück. Alexander von Däniken 24.07.2020, 05.00 Uhr

Leere Zugabteile und Bussitze, stillstehende Seilbahnen: Während des Lockdowns wurde in der Schweiz der öffentliche Verkehr kaum genutzt. Auch jetzt mit der Maskenpflicht und anhaltendem Homeoffice-Boom rechnen die ÖV-Unternehmen mit grossen Verlusten. Bis zu 1,5 Milliarden Franken dürften es gemäss Schätzungen des Branchendachverbands Swisspass-Alliance bis Ende Jahr sein.

Während des Lockdowns hat der ÖV kaum Passagiere verzeichnet. Bild: Nadia Schärli (16. März 2020)

Die nationale Politik hat bereits reagiert. In der Corona-Sondersession vom Mai überwiesen National- und Ständerat eine Motion zur finanziellen Unterstützung des ÖV. Der Bundesrat hat mit einem Rettungspaket reagiert. Es ist 800 Millionen Franken schwer. Damit soll sichergestellt werden, dass die Unternehmen zahlungsfähig bleiben und das Transportangebot nicht eingeschränkt werden muss. Das Geld soll, grob gesagt, in folgende Bereiche fliessen:

In den regionalen Personenverkehr. Damit sind Verbindungen zwischen mehreren Orten gemeint; etwa S-Bahnen, Postautolinien oder Interregio-Verbindungen. Hier sollen die entstehenden Defizite gedeckt werden, wobei sich auch die Kantone und die Transportunternehmen daran beteiligen sollen.

Damit sind Verbindungen zwischen mehreren Orten gemeint; etwa S-Bahnen, Postautolinien oder Interregio-Verbindungen. Hier sollen die entstehenden Defizite gedeckt werden, wobei sich auch die Kantone und die Transportunternehmen daran beteiligen sollen. In den Ortsverkehr, wozu etwa das Netz der Verkehrsbetriebe Luzern zählt. Hier schlägt der Bundesrat einen Pauschalbetrag an die Transportunternehmen vor.

wozu etwa das Netz der Verkehrsbetriebe Luzern zählt. Hier schlägt der Bundesrat einen Pauschalbetrag an die Transportunternehmen vor. In den Schienengüterverkehr. Der Bundesrat schlägt vor, das Verfahren zur Defizitdeckung zu vereinfachen und einmalige Beiträge zu sprechen.

Konferenz der kantonalen Verkehrsdirektoren für Vorlage

Da es sich beim Rettungspaket des Bundes um einen dringlichen Gesetzesbeschluss handelt, ist bis am 22. Juli eine Vernehmlassung durchgeführt worden. Die Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs (KÖV) begrüsst die Pläne des Bundes. Sie schreibt: «Der nun vorliegende Finanzierungsvorschlag basiert auf einem pragmatischen Lösungsansatz und verfolgt das Ziel, die Finanzierungslast auf die drei Staatsebenen und die Transportunternehmen zu verteilen.»

Im regionalen Personenverkehr sollen die Unternehmen aber nicht nur zweckgebundene, sondern auch stille Reserven für die Verlustdeckung aufwenden, schlägt die KÖV vor. Im Ortsverkehr soll der Bund einen Drittel der Pauschale übernehmen, Kantone und Gemeinden den Rest, wobei die Kantone die Aufteilung festlegen. Zudem soll auch für den touristischen Verkehr, bei dem das GA gültig ist, eine Lösung gefunden werden.

Luzerner ÖV von Tourismus abhängig

Für den Luzerner Regierungsrat geht der Vorschlag des Bundesrats zu wenig weit. So schreibt Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP), dass der ÖV im Kanton Luzern «sehr stark vom internationalen Tourismus abhängig» sei. Die Tourismusbranche gehe erst ab 2022 von einer Erholung aus. Und die anhaltende Tendenz, im Homeoffice zu arbeiten, dürfte sich längerfristig auf die Nachfrage auswirken, namentlich solange keine flächendeckende Impfung zur Verfügung stehe.

Fabian Peter.

Bild: Dominik Wunderli

«Aufgrund dieser Unsicherheiten, gerade was die möglichen Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Folgejahre betrifft, sind die für 2020 vorgeschlagenen Massnahmen und Vorgehensweisen auch für 2021 vorzusehen.» Kurz: Der Bund soll auch im nächsten Jahr Geld zuschiessen. Was die Finanzierung des Ortsverkehrs und des touristischen Verkehrs betrifft, ist Fabian Peter mit der KÖV einig.

Zug will Eigner der ÖV-Unternehmen stärker in Pflicht nehmen

Ganz anders sieht der Zuger Regierungsrat die Lage. Landammann Stephan Schleiss (SVP) beantragt, die Vorlage zur Überarbeitung zurückzuweisen. «Die Eignerinnen und Eigner der ÖV-Unternehmen sind stärker in die Pflicht zu nehmen.» Denn der Bundesrat sehe in erster Linie vor, dass die Besteller die Defizite decken sollen; also Bund, Kantone und allenfalls Gemeinden. Zwar würden richtigerweise die Reserven der Betriebe miteinbezogen, doch an die Bildung dieser Reserven hätten auch die Besteller ihren Beitrag geleistet. Sprich: Wenn man die Reserven aufbraucht, zahlt indirekt ebenfalls der Staat.

Stephan Schleiss. Bild: Maria Schmid

Stossend findet Stephan Schleiss auch, dass die Kantone während der Coronakrise keinen Einfluss auf die Gestaltung des öffentlichen Verkehrs hatten. «Über die ganze Zeit wurde ein massiv überdimensioniertes ÖV-Angebot aufrechterhalten. Zum Beispiel im Kanton Zug wurden durch die SBB weder bei den S-Bahn-Linien noch bei der Stadtbahn Zug das Angebot reduziert oder das eingesetzte Rollmaterial gekürzt.»

Sollte die Vorlage nicht zur Überarbeitung zurückgenommen werden, fordert die Zuger Regierung, dann müssten sämtliche Reserven der Transportunternehmen für die Verlustdeckung berücksichtigt werden. Dabei soll die Reserve nach der jeweiligen Linie unterschieden werden. Denn jene S-Bahn-Linien, die der Kanton Zug bestelle, würden mehr Gewinn einfahren als jene, die der Bund bestelle. Der Kanton habe aber gleichwohl die «Bundesreserven» alimentiert. Das gelte es nun, anzugleichen.

In Schwyz müssten Gemeinden einspringen

Die Kantonsregierungen von Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden unterstützen grundsätzlich das Rettungspaket des Bundes und die Stellungnahme der KÖV. Wobei die Schwyzer Regierung klar macht, dass nicht der Kanton, sondern nur die Gemeinden für den Ortsverkehr aufkommen; also wären auch die Schwyzer Gemeinden für eine allfällige Defizitdeckung zuständig.

Alle Zentralschweizer Regierungen weisen ausserdem auf offene Punkte hin; zum Beispiel über die noch unklare Höhe der Defizitgarantien. Und: Noch immer sei nicht geklärt, ob Angestellte von ÖV-Betrieben Kurzarbeit beziehen dürfen oder nicht. Die Kantone und weitere Interessengruppen hatten statt drei Monaten nur drei Wochen Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. Denn schon im Herbst soll das Parlament über die Botschaft befinden.