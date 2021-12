Mister Pünktlichkeit Reklamationen auf Strecke Luzern-Zug-Zürich: «Für uns stolze Bähnler ist jeder Zugausfall ein Drama» Auf der SBB-Linie Luzern-Zug-Zürich häuften sich im November die Reklamationen wegen Verspätungen und Zugausfällen. Wird das mit dem Fahrplanwechsel jetzt besser? Oder besteht Gefahr, dass der Fahrplan instabiler wird, weil das System völlig neu ist? Martin Messmer Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Auf den für die Zentralschweiz wohl wichtigsten SBB-Verbindungen IR 70 (Luzern-Zürich-Konstanz) und IR 75 (Luzern-Zürich Flughafen) gab es in den letzten Wochen vermehrt Kundenreaktionen wegen Unpünktlichkeit, wie die SBB einräumten (wir berichteten). Erstmals nun liegen dazu konkrete Zahlen der SBB für den gesamten Monat November vor: Von total 2430 Zügen in diesen 30 Tagen waren 168 unpünktlich, was 6,9 Prozent entspricht. Und auf dem Abschnitt Luzern-Zürich sind von 2505 Zügen 75 ausgefallen (2,9 Prozent). Das sind im Durchschnitt zweieinhalb ausfallende Züge pro Tag. Von David Fattebert, als Programmleiter bei den SBB intern «Mister Pünktlichkeit» genannt, wollten wir wissen, wie er diese Zahlen bewertet – und, ob der bevorstehende Fahrplanwechsel ein Risiko darstellt, dass die Pünktlichkeitswerte noch schlechter werden.

Zwischen Luzern und Zürich gab es im November etliche Züge, die unpünktlich waren oder gar nicht fuhren. Nun ist am Sonntag, 12. Dezember Fahrplanwechsel, das System muss sich neu einspielen. Besteht dadurch Gefahr, dass der Fahrplan instabiler wird und es zu noch mehr Verspätungen kommt?

David Fattebert ist als Programmleiter bei den SBB für den Fahrplan verantwortlich. Intern wird er «Mister Pünktlichkeit» genannt. Angefangen hat er bei den SBB als Bahnbetriebsdisponent. Bild PD

David Fattebert: Wir fahren im Grossen und Ganzen den gleichen Fahrplan weiter. Aber es stimmt, von einer Sekunde auf die andere haben wir ein verändertes System, das ist immer ein Risiko. Bei der Produktion des Bahnbetriebes gibt es viele Dinge, die man umstellen muss, und alles muss funktionieren. Aber dieses Risiko beherrschten wir bisher immer gut. Ich kann dennoch nicht garantieren, dass es am Sonntag keine Zwischenfälle gibt, vielleicht haben wir einfach Pech. Aber die Erfahrung zeigt, dass wir Fahrplanwechsel können.

Im November betrug die Pünktlichkeitsrate auf den Zentralschweizer Paradelinien IR 70 und IR 75 93,1 Prozent. Wie schätzen Sie diesen Wert ein?

Diese Frage muss man den Kundinnen und Kunden stellen, diese müssen zufrieden sein mit unserer Leistung. Solche Zahlen widerspiegeln nicht immer das, was der einzelne Kunde erlebt. Ein solcher Wert ist das Resultat von einer Summe aus Pünktlichkeitsmessungen über eine bestimmte Periode hinweg, während jeder einzelne Kunde seine ganz eigene Reisekette hat und erwartet, dass diese funktioniert. Grundsätzlich kann ich aber zu den 93,1 Prozent pünktlichen Zügen auf den genannten Linien sagen: Diese Quote ist nicht schlecht, es ist sicher keine dramatische Situation. Und dies, obwohl die Verbindung Luzern-Zürich eine sehr angespannte Linie ist, wo es keine Luft im System hat. In der Westschweiz zum Beispiel haben wir viel grössere Probleme. Zum Vergleich zu den 93,1 Prozent: Schweizweit betrug die Zugspünktlichkeit am letzten Mittwoch zum Beispiel nur 89,9 Prozent. Allgemein ist der November ein schwieriger Monat für die Pünktlichkeit unserer Züge, es ist feucht, es gibt Adhäsion, wegen Nebel ist die Sicht schlecht, es wird allgemein konservativer gefahren, was menschlich ist. Aber auf der Linie Luzern-Zürich sind diese genannten Umstände nicht so akzentuiert erkennbar wie auf anderen Linien. Im Rest des Netzes hätte ich gerne eine Pünktlichkeit wie auf den Linien IR 70 und 75.

Im November 2021 waren auf den Linien IR 70 und IR 75 von Luzern (Bild) nach Zürich 2262 (93.1%) Züge von 2430 Zügen pünktlich. 168 (6.9%) Züge waren unpünktlich. Dominik Wunderli (Luzern, 10.12.2021)

Trotzdem: 168 von 2430 Züge waren im November unpünktlich. Was sind zwischen Luzern und Zürich die grössten Probleme?

Die meisten Züge kommen rechtzeitig von Zürich her in Zug an, aber dort handeln sich einige dann Verspätungen von bis zu drei Minuten ein. Das hat mehrere Gründe, einer davon ist, dass die Einfahrtgeschwindigkeit in Zug begrenzt ist und dass hier nur eine begrenzte Anzahl Perrons bereitstehen, die genug lang sind für die Interregios. Und dann genügt die Haltezeit von nur einer Minute in Zug nicht bei diesen hohen Kundenfrequenzen. All diese Umstände haben wir bei der Planung nicht gut genug berücksichtigt. Und fährt ein Zug dann verspätet in Zug ab, können die Minuten bis Luzern kaum mehr aufgeholt werden, zum Beispiel wegen des eingleisigen Abschnittes beim Rotsee.

Was kann gegen die Probleme in Zug unternommen werden?

Wir haben bereits ein Signal verschoben, damit der IC 2 schneller einfahren und das Einfahrgleis für den IR 70 schneller freigegeben werden kann. Es braucht aber noch weitere Massnahmen. Baulich bräuchte es Anpassungen bei den Perrons, die sich in einer Kurve befinden, weil das Zugspersonal dort keine Übersicht über den ganzen Zug hat. Dies verlängert den Abfertigungsprozess. Eine neue Positionierung der Weichen bei der Einfahrt würde auch ein wenig Puffer geben, aber das geht alles nicht so schnell. Und es muss natürlich auch der Wille da sein, dies zu finanzieren. Und dann müsste alles auch noch topologisch passen, auch in Zug ist ja unser Bahnhof mitten in der Stadt gebaut.

Man könnte die Haltezeit im Bahnhof Zug verlängern. Ist hier etwas in Planung?

Der IR 70 kommt als letzter von einer Gruppe von Zügen aus Richtung Zürich. Als erster Zug verkehrt eine S-Bahn (S 24) und danach der IC2. In der Einfahrt in Zug folgen somit drei Züge nahe aufeinander. Wenn sich ein Zug verspätet, gibt es sofort eine Kettenreaktion. Die Haltezeit am Bahnhof Zug ist mit einer Minute zu kurz, dies steht auch in Zusammenhang mit der Einfädelung im Gütsch, dem stark befahrenen Abschnitt nach Luzern. Die Erhöhung der Haltezeit ist also ohne eine neue Planung der Linie inklusiv Anschlusszüge nicht einfach möglich.

Was sind die weiteren Verspätungsquellen zwischen Zürich und Luzern?

Operative und anlagenbedingte Ereignisse. Ein neuralgischer Punkt ist etwa der das Nadelöhr beim Gütsch-Tunnel. Zudem wird es immer externe Faktoren wie die Witterung geben, niemand kann einen 100 Prozent störungsfreien Bahnbetrieb garantieren. Wir wollen aber einen grossen Schritt vorwärtsmachen, und das bedingt, dass wir das System insgesamt robuster gestalten, also den Hebel ansetzen bei all jenen Zügen, die lediglich zwischen 1 und 3 Minuten zu spät unterwegs sind, was zirka 20 Prozent aller Züge entspricht. Da muss sich das System schnell erholen können, damit es keine Nachfolgeverspätungen gibt. Hier liegt der Schlüssel, um noch pünktlicher zu werden. Wir beginnen damit in der Romandie, wo, wie gesagt, die grössten Probleme vorhanden sind.

Zwischen Luzern und Zürich verkehren viele der neuen Doppelstock-Züge von Bombardier, die anfangs wegen ihrer Störungsanfälligkeit auffielen. Hat die Unpünktlichkeit zwischen Luzern und Zürich auch etwas mit diesen Zügen zu tun?

Nein, diese Züge sind aktuell nicht schlecht unterwegs. Wir hatten am Anfang tatsächlich einige Sorgen mit ihnen, vor allem jeweils bei der Inbetriebnahme am Morgen. Aber derzeit läuft es gut. Und diese Züge haben Vorteile gegenüber den älteren Doppelstockzügen IC 2000, die ebenfalls zwischen Luzern und Zürich verkehren. Diese IC 2000 werden nur von einer Lokomotive entweder geschoben oder gezogen, während die neuen Fernverkehrs-Dosto Triebzüge sind. Mit diesem Antrieb haben sie eine viel bessere Adhäsion als Reisezüge mit nur einer Lokomotive. Die neuen Dosto können deshalb Verspätungen besser einholen, weil sie eben schneller beschleunigen können.

Im November sind zwischen Luzern und Zürich 75 Züge ausgefallen. Was sagen Sie zu dieser Zahl?

Ein Zugausfall ist nicht gleich Zugausfall, jeder ist anders zu bewerten, in Randzeiten etwa hat das ganz andere Auswirkungen als in Stosszeiten. Klar ist: Jeder Zugausfall ist einer zu viel. Ich bin ein alter Bähnler. Und für uns stolze Bähnler ist jeder Zugausfall ein Drama. Auch ich musste früher als Bahnbetriebsdisponent Entscheidungen treffen, Züge ausfallen zu lassen. Das ist nicht einfach. Aber am wichtigsten ist es, das Gesamtsystem zu betrachten, da sind solche Entscheidungen manchmal nötig. Gründe für Zugausfälle gibt es viele. Technische Ursachen am Zug etwa, oder Probleme mit der Bahnanlage oder es blockiert ein anderer Zug die Strecken, und nachfolgende Züge können nicht mehr fahren.

Oft hört man in den Zügen bei Durchsagen vom Fahrpersonal, es seien Probleme mit Türen der Grund für die Verspätungen. Warum kriegt man das nicht in den Griff?

Offiziell gemeldete Türstörungen gibt es bei uns durchschnittlich zirka zehn pro Tag. Und das bei täglich 8000 Zügen. Das ist wirklich nicht viel. Bei den älteren Zügen kann jedoch folgendes passieren: Wenn dort ein Fahrgast eine schliessende Türe mit dem Fuss blockiert, dann schliesst sich diese Türe nachher nicht mehr automatisch ein zweites Mal selber, wie das bei neuen Zügen der Fall ist. Der Lokführer kriegt dann in solchen Kompositionen die Meldung, dass eine Tür offen ist und er nicht fahren kann, aber er sieht nicht, welche Türe es ist. Das Fahrpersonal muss dann diese Türe suchen gehen, was zu einer verzögerten Abfahrt führt. Solche Vorfälle werden dann auch als «Türstörung» kommuniziert. Bei Türstörungen in neuen Fahrzeugen ist das nicht der Fall, dort wird die betreffende Türe sofort identifiziert.

Zwei Lokomotiven für Züge auf Linie IR 15 Luzern-Genf Mit dem Fahrplanwechsel gibt es beim Rollmaterial auf der Linie IR 15 Luzern Genève-Aéroport Veränderungen: Ab Sonntag verkehren dort laut SBB vermehrt Doppelstockzüge des Typs IC 2000, welche zum Teil mit älteren Reisezügen des Typs Einheitswagen 4 verstärkt werden. In solchen Fällen wird am Ende der Zugskomposition eine zweite Lokomotive Re 460 angehängt, wodurch die Züge schneller beschleunigen können. Und die älteren Reisezüge, bestehend aus Einheitswagen 4 und einer Lokomotive Re 460, werden verstärkt: Diese erhalten eine zweite Re 460 eingereiht, wodurch die Züge schneller beschleunigen können. Zu allen wichtigen Änderungen in den Zentralschweizer Kantonen geht es hier per Links: -Fahrplanänderung Luzern -Fahrplanänderung Zug -Fahrplanänderung Obwalden -Fahrplanänderung Nidwalden -Fahrplanänderung Uri