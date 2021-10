Zwei junge Luzerner wollen mit Start-up Modewelt revolutionieren

Mode Ein Start-up als «Coming-out»: Zwei junge Luzerner wollen Modewelt revolutionieren – und haben schon Millionen Fans Dario Arnold und Nils Meier geben mit «Merald» wenig bekannten Modedesignern und kleinen Labels eine Plattform, und orientieren sich dabei am Charakter ihrer Generation. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Der Autor dieses Artikels lernt Dario Arnold und Nils Meier vor einigen Monaten auf dem Businessnetzwerk Linkedin kennen. Kennen? Das ist vielleicht übertrieben. Dario Arnold schickt mir eine Kontaktanfrage. Ich nehme an und lese mit einer Mischung aus Neugierde und Skepsis die Beiträge von ihm und seinem Kollegen. Sie schreiben über sich und ihr Start-up Merald. Welche Erfahrungen sie machen, welche Rückschläge sie erleben. Fragen andere, was ihr «Coming-out» mit ihnen gemacht habe – sie meinen damit die Erfahrung, in jungen Jahren ein Start-up zu gründen.

Sie beschreiben, wie sich seit der Start-up-Gründung ihre Tagesstruktur verändert hat, wie sie die Zeit nun produktiver nutzen, früher ins Bett gehen. Nur, was ihr Start-up genau ist, erschliesst sich nicht richtig. Über die Google-Suche findet man keine Website oder Ähnliches.

Mitte Oktober sitzen sie in einem Café in Luzern. Arnold ist 21 Jahre alt, Meier ist 19. Sie sind also Vertreter der Generation Z, jener Generation, die zwischen 1995 und 2019 geboren ist. Eine der derzeit in der Schweiz wohl berühmtesten Vertreterinnen der Generation ist Yaël Meier aus Vitznau. Die 21-Jährige schult als Mitgründerin der Agentur Zeam Firmen für die Bedürfnisse dieser Generation und schmückt in den letzten Monaten landauf, landab die Covers von Publikationen.

Im Gespräch mit dem Versicherer Swisslife beschreibt Yaël Meier die Generation Z als aktivistische Generation, sei es beruflich oder gesellschaftlich. «Wir wollen unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen und nicht tatenlos zusehen, wie die Welt vor die Hunde geht. Zudem sind wir die erste Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist. Für uns gilt nicht Mobile First, sondern Mobile Only.» Firmen, die auf Social Media nicht präsent sind, würden für diese Generation nicht existieren, so Meier. «Junge Konsumenten folgen Menschen, nicht Unternehmen. Und wir shoppen in Onlineshops, was wir auf Social Media gesehen haben.» Nils Meier ist Yaëls Bruder.

Inwiefern treffen diese Attribute der Generation Z auf die Gründungsgeschichte des Start-ups Merald zu?

Dario Arnold und Nils Meier haben sich an einer Party kennen gelernt. Dario hatte seine Lehre als Polymechaniker abgeschlossen, Nils sein Wirtschaftsstudium begonnen. Beide waren nicht richtig glücklich. «Ich hätte mir vom Studium erwartet, dass es praxisorientierter ist», sagt Nils. Auch Dario suchte eine Möglichkeit, sich stärker zu verwirklichen. Schon oft habe er Ideen gehabt, doch die anderen hätten dann nicht den gleichen Elan wie er gezeigt. Nils jedoch sei auf einer Wellenlänge, sagt Dario, der nebenbei Partys im Luzerner Nachtleben organisiert. Also steckten die beiden die Köpfe zusammen.

Start-up-Gründer: Nils Meier (links) und Dario Arnold.

Eveline Beerkircher (Luzern, 13. Oktober 2021

Die zündende Idee kam dann von Dario. Beide kennen sie Leute, die nebenbei Mode designen, doch denen fehle es oft am nötigen Marketingwissen und auch an Kanälen, um diese bekannt zu machen. Wieso also nicht eine Plattform aufbauen, wo kleine Schweizer Modemarken und Designer ihre Kleider einem grösseren Publikum verkaufen können? Nils, der seine Maturaarbeit unter anderem zum Thema «Nachhaltigkeit in der Modebranche» geschrieben und schon selbst Kleidungsstücke aus alten und gebrauchten Materialien designt hat, war begeistert.

35 Prozent der 15- bis 24-Jährigen nutzen in der Schweiz die chinesische Kurzvideo-App Tiktok, Tendenz steigend. Die beiden fingen an, dort kurze Clips zu posten. Verschiedenes zum Thema Mode. «Unsere Vorstellung davon, eine Marke aufzubauen, bedeutet, dieser erst einmal ein Gesicht zu geben», sagt Nils Meier. «Die Leute mussten uns cool finden, unsere Gesichter mit dem Thema Mode in Verbindung bringen.» Anfänglich sei das ganz schön misslungen. Ihre Kollegen hätten ihnen vorgeworfen, cringe zu sein. Das Jugendwort schlechthin, das so viel wie fremdschämen heisst. «Wir merkten, dass Videos nur dann eine hohe Resonanz erhalten, wenn sie auch wirklich einen Mehrwert bieten», sagt Nils. Gleiche Lernerfahrungen machten sie in anderen sozialen Medien wie Linkedin. Sie fanden heraus, wie man seine Beiträge formulieren muss, um die gewünschte Aufmerksamkeit zu gewinnen, beispielsweise von anderen Gründern, und von diesen «wertvolle» Tipps zu erhalten.

Der Durchbruch kam dann auf Tiktok. Er habe gerade auf der Website eines Modegeschäfts das passende Outfit fürs Wochenende gesucht, erinnert sich Dario Arnold. «Doch ich hatte keine Ahnung, ob es mir steht, und zur Anprobe extra ins Geschäft fahren wollte ich auch nicht.» Arnold kam auf die Idee, stattdessen ein Foto von sich zu machen und dieses auf dem PC-Bildschirm an das Kleidungsstück zu halten, das er über die Zoom-Funktion an die Grösse des Fotos angepasst hatte. Ihr Video zur Online-Kleideranprobe wurde auf Tiktok zum viralen Hit und bis heute 32 Millionen Mal angeklickt.

Sogar das US-Nachrichtenmagazin «Newsweek» berichtete darüber. Was Merald werden sollte, hatten sie lange nicht verraten, bewusst. «Wir hatten sogar schon eine Website vorbereitet, wollten aber erst einmal auf eine gewisse Resonanz in den sozialen Medien kommen», sagt Nils Meier. Die hatten sie spätestens dann.

Wenn die beiden über ihre Geschäftsidee sprechen, kommt ganz oft das Wort Nachhaltigkeit vor. Die beiden wollen mit Labels zusammenarbeiten, die wenig, dafür besondere Sachen produzieren und dies nicht irgendwo in Asien tun, sondern fair und authentisch. Slow Fashion statt Fast Fashion. Alles andere komme nicht in Frage. «Wir wollen die Modewelt revolutionieren», sagt Nils Meier, ohne mit der Wimper zu zucken.

Rund 35 Designer und kleine Modemarken gehören inzwischen zu ihrem Netzwerk. Viele seien aufgrund ihrer Resonanz auf den sozialen Medien auf sie zugekommen. Am 21. August eröffneten die beiden in einem Club in Luzern für einige Stunden als Vorgeschmack auf ihre Plattform einen sogenannten Pop-up-Store, ein temporäres Geschäft, wo fünf der Designer ihre Produkte präsentieren und verkaufen konnten. Über 250 Interessierte seien gekommen.

Als Nächstes soll bald ihr Onlineshop aufgeschaltet werden. Aufstrebenden Designern soll dieser als zusätzlicher Verkaufskanal dienen. Das Einstellen soll gratis sein, finanzieren wollen sie sich über eine Beteiligung am Verkaufserlös. Derzeit betreuen sie ihr Start-up noch neben Beruf und Studium. Das Ziel sei aber, Merald irgendwann hauptberuflich zu machen. «Denn das ist der Lebensinhalt, der Sinn für uns macht», sagen sie.