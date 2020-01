Kommentar LZ-Weihnachtsaktion: Mut schenken Bettina Schibli, Präsidentin Stiftung LZ Weihnachtsaktion 03.01.2020, 15.45 Uhr

Bettina Schibli.

«Allein durch Worte können wir unsere Dankbarkeit nicht ausdrücken». Dieser Brief erreicht die LZ Weihnachtsaktion zusammen mit vielen Dankesschreiben aus der Zentralschweiz. «Es ist nicht nur der materielle Wert des Geldes, sondern es gibt uns das Gefühl, doch nicht von allen abgekoppelt zu sein», schreibt eine Mutter. Solche berührenden Zeilen zeigen eindrücklich, dass die LZ Weihnachtsaktion direkt und rasch dort hilft, wo die Not akut ist. Und dass sie Hilfsbedürftigen Mut in ihrer schwierigen Lebenslage macht. Wie nötig die Sammlung für die Zentralschweiz ist, belegen die rund 4000 Hilfsgesuche – so viele wie noch nie. Umso beeindruckender sind die 4,6 Millionen Franken aus 16000 Spenden von Privaten, Firmen, Vereinen und Gemeinden.