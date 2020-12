Nachwuchshoffnung Sechs Jahre alt und schon ein Champion: Die Krienser Motocross-Fahrerin Elisabeth trägt den Titel «Best Woman U9» Barbiepuppen sind nicht ihre Sache. Elisabeth Gruhn spielt lieber mit dem Gas ihrer Motocross-Maschine. Und das bereits seit drei Jahren. Roger Rüegger 13.12.2020, 05.00 Uhr

Elisabeth Gruhn in der Werkstatt ihres Vaters mit ihrem Motorrad.





Bild: Eveline Beerkircher

(Kriens, 2. Dezember 2020)

Die Asphaltpiste ist für Elisabeth Gruhn fremdes Territorium. Die sechsjährige Krienserin muss sich mit der flachen Fahrbahn im Race-Inn in Roggwil erst anfreunden. Die ersten Runden fährt sie die engen Kurven behutsam an. Aber mit jeder Zieldurchfahrt auf der 615 Meter langen Strecke wird die aufgeweckte Erstklässlerin munterer und sicherer. Nach zehn Minuten ist der erste Durchlauf beendet, Lisa fährt an die Box, wo die Eltern sie in Empfang nehmen.

«Die Kurven und das Überholen waren das Beste», schwärmt das Mädchen mit dem Spitznamen «NeutraLisa». Dabei gab es für sie nicht manchen gleichwertigen Rennfahrer an diesem Montag im Oberaargau. Die Strecke teilte sie sich mit dem fünfjährigen Max, ebenfalls ein Motocross-Fahrer, und einer Handvoll erwachsener Männer. Bereits beim zweiten Durchgang legte Elisabeth ihre pinkfarbene Maschine, eine KTM mit 50 Kubikzentimeter Hubraum und 15 PS, schräger in die Kurven. «Jetzt hat sie den Rundkurs im Kopf», stellt Vater Sascha fest.

Die Schwierigkeit, Trainingsläufe zu fahren

Das Abenteuer Indoor-Rennstrecke nehmen die Krienser notgedrungen auf sich. «Da es in der Schweiz kaum Trainingsmöglichkeiten gibt, sind wir froh, wenn uns ein Stück Land zur Verfügung gestellt wird, wo gefahren werden kann», erklärt Sascha Gruhn. Die seien jedoch nicht leicht zu finden. Vor zwei Wochen stellte ein Bauer Lisa ein Stück Land fürs Training zur Verfügung. Der Nachbar des Landwirts avisierte aber die Polizei, weil er sich vom Lärm gestört fühlte, gibt Sascha ein Beispiel.

Lisa fährt Motorrad seit sie drei Jahre alt ist. Bei unserem Besuch bei Familie Gruhn in Kriens wartet sie schon ungeduldig in der Rennmontur. «Soll ich die Schutzausrüstung fürs Foto anziehen?», fragt das Mädchen, während sie voraus in Richtung Werkstatt schreitet. Dort wo Papa in seiner Freizeit an seinen Kreidler-Töffs schraubt, ist Lisa häufig zugegen.

«Sie spielte schon immer lieber mit Werkzeug als mit Barbiepuppen»

, beschreibt Sascha, wie seine Tochter den Weg zur Technik fand. Heute wechsle sie fast selbstständig Bremsbeläge aus oder führe einen Ölwechsel durch.

Laut Mutter Marjorie hatte Lisa bereits früh den Wunsch, auf zwei Rädern zu fahren. Mit zweieinhalb Jahren stellte das Kind dann die Frage, die kommen musste:

«Wann bekomme ich

mein eigenes Motorrad?»

Die Eltern schenkten ihr zuerst ein Velo mit Stützrädern, und legten Lisa ans Herz, sie möge sich zuerst auf dieses Gerät konzentrieren. Erst dann würde das Thema Motorrad diskutiert. Die junge Dame war zunächst zufrieden, bestand aber darauf – ganz nach dem Grundsatz einer Rennfahrerin - dass die Stützen entfernt werden. Klar, beim Rennsport zählt jedes Gramm. Weniger Gewicht bedeutet mehr Tempo.

Zum dritten Geburtstag ein richtiges Motorrad

Der Vater nahm also den Ballast ab und übergab seiner Tochter das gestrippte Velo. Marjorie erzählt lachend, dass sich Lisa das Fahrrad schnappte und ziemlich sicher losfuhr: «Ich war überrascht, wie geschickt sie sich auf dem Velo anstellte.» Die grössere Überraschung aber gab es am Abend nach dem neuen Abenteuer. Sascha erinnert sich: «Lisa meinte, dass sie das Velo nun im Griff habe und forderte nun ein Motorrad.» Doch so schnell mochten die Eltern dann doch nicht mithalten. Immerhin gab es zu Weihnachten ein Elektro-Motorrad.

Zum dritten Geburtstag wurde aber Lisas Wunsch erfüllt: ein richtiger Töff mit Benzinmotor. Nun galt es, für das Kind eine geeignete Fahrmöglichkeit zu organisieren. «Mit dem Gerät durfte sie ja nicht mehr im Quartier fahren. Das ist kein Spielzeug», so Marjorie. Fündig wurden die Krienser beim Schweizerischen Jugendmotocross Club (SJMCC). «Im Club werden die Kinder an die Sportart Motocross herangeführt und an den Maschinen unterrichtet», erklärt Sascha.

Auf den Spuren Dominique Aegerters

Der SJMCC ist zudem ein Sprungbrett für Talente. Rund 150 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen fünf und 20 Jahren fahren in vier Kategorien in einer eigenen Schweizer-Meisterschaft um die Krone der schnellsten Nachwuchspiloten. So hat etwa der Schweizer Motorradrennfahrer Dominique Aegerter seine ersten Motocross-Rennen mit fünf Jahren bestritten.

Lisa mit ihrem grossen Pokal.





In der Praxis bedeutet das, dass die ganze Familie Gruhn während der Rennsaison fast jedes Wochenende mit dem Camper in der Schweiz oder im nahen Ausland zum Trainieren oder auf Rennveranstaltungen unterwegs ist. «Es ist wie Campingurlaub», sagt Sascha, «einfach auf der Rennstrecke». Der Aufwand lohnt sich.

Lisa präsentiert stolz ihren grossen Pokal, den sie dieses Jahr entgegen nehmen durfte: In der Saison 2020 fuhr Lisa 11 Rennen. Am Ende gewann sie einen Pokal für den Titel «Best Woman» in der Klasse U9.