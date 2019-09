Alle National- und Ständeratskandidaten im Kanton Schwyz und ihre Motivation

Das Bundeshaus in Bern.fotografiert am 12.12 2012.(neue LZ/roger gruetter)

Wahlen 2019 – Sitze, Kandidaten, Parteien: Das müssen Sie über die Zentralschweizer Ausgangslage wissen

Am 20. Oktober stehen in der Schweiz die Wahlen für den Nationalrat an. Auch die Zentralschweiz wählt ihre Vertreter für das Parlament in Bern.