Schwerpunkt Nationaler Finanzausgleich: Luzern erhält mehr als geplant, Zug zahlt mehr – die Stimmen aus den Zentralschweizer Kantonen Der Kanton Luzern erhält 2021 aus dem Nationalen Finanzausgleich (NFA) 136 Millionen Franken. Ebenfalls Geld gibt's für den Kanton Uri. In die Kasse greifen müssen Zug, Ob- und Nidwalden sowie der Kanton Schwyz.

Die eidgenössische Finanzverwaltung hat die Ausgleichszahlungen der Kantone für 2021 für den nationalen Finanzausgleich (NFA) bekannt gegeben. In der Zentralschweiz gehören Zug, Schwyz, Nidwalden und Obwalden zu den Geberkantonen. Luzern und Uri erhalten als Nehmerkantone Geld aus dem NFA.

Die Luzerner Regierung plante für das kommende Jahr Einnahmen von 127 Millionen Franken aus dem Nationalen Finanzausgleich (NFA). Nun werden es voraussichtlich 136 Millionen sein, wie die am Dienstag veröffentlichten, provisorischen Zahlen des Eidgenössischen Finanzdepartements zeigen (siehe Grafik). Den definitive Entscheid über die Zahlungen fällt der Bundesrat im November.

Für den Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss sind die in Aussicht gestellten neun Millionen «angesichts der zu erwartenden Mindereinnahmen aufgrund der Coronakrise sehr willkommen». Mit der Pandemie haben die NFA-Zahlungen für 2021 jedoch nichts zu tun: Die Berechnung basiert auf den Steuerjahren 2015 bis 2017.

Geld für Luzern abhängig von anderen Kantonen

Erhält ein Kanton mehr Geld als budgetiert oder muss weniger zahlen als veranschlagt, kann dies auf eine nicht so positive Entwicklung der Wirtschaftskraft hindeuten. Für Luzern treffe dies jedoch nicht zu, betont CVP-Politiker Wyss. Der Ressourcenindex, also der Massstab für die Wirtschaftskraft, ist nämlich gestiegen. «Die Höhe der Zahlungen hängt auch von den Entwicklungen in anderen Kantonen ab. Darum erhalten wir leicht mehr, als wir im letzten Sommer während des Budgetprozesses für die kommenden Jahre angenommen haben», erklärt Wyss. Weil die Prosperität der Wirtschaft in anderen Kantonen nicht vorhersehbar ist, kann Wyss auch keine neue Prognose für die Jahre 2022 und 2023 abgeben.

Gemäss dem aktuellen Aufgaben- und Finanzplan rechnet Luzern im übernächsten Jahr mit NFA-Geldern von 106 Millionen, 2023 sollen es noch 96 Millionen sein. Zum Vergleich: 2013 erhielt Luzern aus dem mehr als 5 Milliarden Franken schweren NFA-Topf 370 Millionen, 2017 waren es mit 190 Millionen nur noch etwas mehr als die Hälfte. Dies bei einem Gesamthaushalt des Kantons von rund 3,6 Milliarden. Reto Wyss weist darauf hin, dass die tieferen NFA-Zahlungen an Luzern in den vergangenen Jahren «Ausdruck dafür sind, dass unser Kanton an Finanzstärke zugelegt und an Autonomie gewonnen hat».

Der Kanton Obwalden muss 2021 tiefer in die Staatskasse greifen. Musste er für das laufende Jahr 4,5 Millionen einzahlen, sind es im nächsten Jahr 5,1 Millionen. Es sind also 577'000 Franken mehr fällig. Keine Überraschung für Finanzverwalter Daniel Odermatt. «Wir sind von gut 400'000 Franken ausgegangen, nun sind es rund 100'000 Franken mehr.» Insofern sei der Finanzplan gut gewesen, der Mehrbetrag sei «verschmerzbar».

Seit 2020 müssen sich zudem in Obwalden auch die Gemeinden mit etwa 55 Prozent beteiligen, was den Betrag für den Kanton reduziert. Zum jetzigen Zeitpunkt falle er fast nicht ins Gewicht. «Wir haben nach Corona viel grössere Herausforderungen», so Daniel Odermatt weiter. Die Perspektiven für Obwalden sind bezüglich der NFA-Zahlungen gut, man werde 2022 weniger zahlen müssen, weil das finanziell äusserst erfolgreiche Jahr 2015 dann nicht mehr in die Berechnungszahlen einfliesse.

In Nidwalden freut man sich, dass der Kanton rund 4,7 Millionen Franken weniger abliefern muss als im vergangenen Jahr. Dennoch hält sich die Überraschung in Grenzen. «Massgebend sind die Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung der Jahre 2015 bis 2017. Weil das Jahr 2014 mit den sehr hohen Steuererträgen aus den Berechnungsgrundlagen weggefallen ist, war zu erwarten, dass wir weniger in den NFA einzahlen müssen», sagt Finanzverwalter Marco Hofmann. Laut Finanzplan habe man aber «nur» mit einem Rückgang von etwa 3,5 Millionen Franken gerechnet. Aufgrund der steigenden Steuererträge wird auf Nidwalden künftig wieder ein Anstieg der NFA-Beiträge zukommen.

In den letzten acht Jahren ist Uri im Vergleich zu den anderen Kantonen wirtschaftlich überdurchschnittlich gewachsen. Der Ressourcenindex hat gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Punkte zugenommen. Das hat zur Folge, dass Uri eine Nettoausgleichszahlung von 62,1 Millionen Franken erhält – 3,2 Millionen weniger als im Vorjahr. «Natürlich tut uns das weh, die Zahlungen aus dem NFA sind für den Staatshaushalt imminent wichtig», erklärt Finanzdirektor Urs Janett. Der Rückgang schmerze natürlich sehr, aber im Finanzplan ist man ursprünglich von einer noch stärkeren Abnahme ausgegangen. Uri rechnete mit einem Minus von rund 5 Millionen Franken.

«Eine gewisse Kompensation haben wir zwar in Form der höheren Steuereinnahmen, die ja verantwortlich dafür sind, dass unser Anteil am NFA sinkt», so Janett weiter. Allerdings muss in Uri der Kanton die Steuererträge mit den Gemeinden teilen, während er – im Gegensatz zu Obwalden – den Rückgang im NFA alleine zu tragen hat. Mit der laufenden Überarbeitung des Finanz- und Lastenausgleichs wird dies aber zumindest teilweise ausgeglichen, sofern sich der Kanton zukünftig in einer Notlage befinden würde.

Der Kanton Zug wird 2021 330,939 Millionen Franken in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) einzahlen. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Eidgenössischen Finanzdepartements hervor. Der Kanton Zug zahlt damit 1,221 Millionen Franken mehr ein als noch dieses Jahr. Pro Kopf beträgt die Zahlung Zugs in den NFA 2021 2654 Franken und damit 31 Franken weniger als im laufenden Jahr. Betrachtet man den Ressourcenindex, wird klar, weshalb die NFA-Zahlung ansteigt. Der Index weist für den Kanton Zug 253,7 Indexpunkte (2021) aus, das ist ein Anstieg von 4 Punkten gegenüber 2020 (249,7). «Der Kanton Zug ist gegenüber den anderen Kantonen erneut überdurchschnittlich stark gewachsen, weshalb der Ressourcenindex, bestehend aus Summen der massgebenden Einkommen, Vermögen und Gewinne des Referenzjahres um 4 Indexpunkte auf 253,7 (+1,6%) gestiegen ist», erklärt der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler.

Für den Ressourcenindex 2020 seien die Jahre 2014, 2015 und 2016 relevant, während für den Ressourcenindex 2021 die Jahre 2015, 2016 und 2017 zählen würden. «Dies bedeutet, dass der Kanton Zug im Vergleich zu den anderen Kantonen im Jahr 2017 – trotz Defizit – überdurchschnittlich gut abschloss und somit absolut gesehen auch einen höheren Anteil in den NFA-Topf zu zahlen hat», so Tännler. Ein solcher Anstieg könne sowohl bei den natürlichen als auch den juristischen Personen beobachtet werden.

Pro-Kopf-Beitrag im Kanton sinkt

Betrachtet man den Betrag pro Einwohner, so stellt man fest, dieser sinkt von 2685 auf 2654 Franken. «Das bedeutet einerseits, dass die Einwohnerzahl im Kanton Zug proportional noch stärker gewachsen ist als der Ressourcenindex», führt Heinz Tännler aus.

«Andererseits – und das ist wichtig – greift nun der NFA-Kompromiss und führt zur Entlastung der Geberkantone.»

2021 ist das zweite Übergangsjahr der Finanzausgleichsreform 2020. Die Mindestausstattung wird 2021 auf 87,1 Prozent des schweizerischen Durchschnitts gesenkt. Dies hat wiederum auf die Höhe der Dotation Auswirkungen. Die finanziellen Folgen der Finanzausgleichsreform werden abgefedert. Ab dem kommenden Jahr wird dieses Instrument angewendet. «Für den Kanton Zug hat das Abfederungsprogramm keine Auswirkungen», erklärt Heinz Tännler. «Der Bund leistet an die Nehmerkantone Ausgleichszahlungen zur Kompensation der für diese Kantone negativen Auswirkungen des Finanzausgleichskompromisses. Die Geberkantone sind davon nicht betroffen.»

Derzeit sei nicht abschätzbar, ob die Coronakrise Spuren in den Zuger Finanzen hinterlassen wird. «Die NFA-Veränderungen basieren auf relativen Veränderungen der kantonalen Ressourcenstärken zueinander. Eine coronabedingte Veränderung hätte ihren Ursprung im unterschiedlichen Einfluss der Coronakrise auf die Ressourcenstärke der einzelnen Kantone», führt der Finanzdirektor aus. «Allfällige entsprechende Verschiebungen sind derzeit noch nicht quantifizierbar. Aufgrund der Berechnungsmechanik wirkt sich eine allfällige Veränderung mit einer Verzögerung von vier Jahren für eine Dauer von drei Jahren aus.»

Ebenso geht Tännler davon aus, dass die Tendenz der NFA-Zahlungen für Zug weiter steigend sein dürfte. Trotz Corona. «Wir gehen davon aus, dass die Tendenz steigend ist, aufgrund der weiterhin relativ guten Entwicklung des Kantons Zug, welche grundsätzlich erfreulich ist. Verlässliche Schätzungen sind aktuell aber nicht möglich.»