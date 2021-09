Neue Axenstrasse: Eröffnung frühestens 2031 – das Projekt stockt

Uri / Schwyz Neue Axenstrasse: Das Projekt stockt weiterhin – Eröffnung frühestens nach 2031 Die Baubewilligung für das Projekt «A4 Neue Axenstrasse» liegt vor – jedoch ist noch eine Beschwerde hängig. Das Bundesamt für Strassen (Astra) rechnet mit der Eröffnung frühestens nach dem Jahr 2031. Jetzt kommentieren 02.09.2021, 14.34 Uhr

Die heutige Axenstrasse genügt in mehreren Hinsichten den Anforderungen nicht mehr – sie muss erneuert werden. An der Medienkonferenz am Donnerstagnachmittag informierten die Verantwortlichen des Bundesamts für Strassen (ASTRA) sowie der Kantone Schwyz und Uri über den aktuellen Stand des Grossprojekts «A4 Neue Axenstrasse».

Die neue Axenstrasse ist Teil des Nationalstrassennetzes und wird von den Kantonen Schwyz und Uri im Auftrag des Bundesamts für Strassen (ASTRA) ausgeführt. Die Investitionen von rund einer Milliarde Franken trägt überwiegend der Bund, wie der Kanton Schwyz in einer Mitteilung vom Donnerstagnachmittag schreibt. Das Projekt umfasse hauptsächlich den 2.9 Kilometer langen Morschacher Tunnel und den 4.4 Kilometer langen Sisikoner Tunnel mit einer kurzen offenen Strecke dazwischen.

Hier soll die neue Axenstrasse durchführen. Visualisierung: PD

Baubewilligung liegt vor – Beschwerde ist hängig

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat am 30. April 2020 die Baubewilligung für die A4 Neue Axenstrasse erlassen. Lediglich die flankierenden Massnahmen an der alten Axenstrasse seien gemäss Verfügung zu überarbeiten und bis zur Inbetriebnahme der «A4 Neue Axenstrasse» durch das UVEK genehmigen zu lassen. Die Baubewilligung ist aufgrund einer Beschwerde von Umweltverbänden beim Bundesverwaltungsgericht aber noch nicht rechtskräftig, schreibt der Kanton Schwyz.

Für einige Projektbestandteile hat das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde jedoch die aufschiebende Wirkung entzogen. Dazu zählen die Baustromversorgung, Ersatzbiotope in Ingenbohl sowie Vorbereitungs- und Sicherungsarbeiten im Bereich Gumpisch. Die Ersatzbiotope seien bereits weitgehend realisiert. Die Hilfsbrücke am Gumpisch, die den notwendigen Platz für den Bau der neuen Galerie Gumpisch schafft, wurde öffentlich ausgeschrieben.

Die Arbeiten für ein Kabeltrassee zur Baustromversorgung auf der bestehenden Axenstrasse zwischen Flüelen und Dorni auf einer Länge von rund vier Kilometern starten am 20. September 2021, wie der Kanton mitteilt.

In Sisikon wird ab dem 13. September während rund drei Wochen ein lärmarmer Belag eingebaut. Der Deckbelagsersatz werde ab der Kantonsgrenze zwischen Schwyz und Uri bis rund 50 Meter in den Tunnel «Kleine Galerie» vorgenommen. Von Montagabend bis Freitagmorgen wird jeweils in der Nacht zwischen 20 und 5 Uhr gearbeitet. Während den Arbeiten wird der Verkehr einspurig mithilfe von Verkehrsdienst oder Lichtsignalanlage geführt. Ausserhalb der Arbeitszeit gebe es keine Einschränkungen.

Das Bundesgericht hat noch nicht entschieden

Das Ausführungsprojekt für den Bau der «A4 Neue Axenstrasse» wurde im Jahr 2014 beim UVEK eingereicht. Am 30. April 2020 wurde eine Beschwerde über die Baubewilligung erhoben – das Bundesverwaltungsgericht hat darüber noch nicht entschieden. Der ausstehende Entscheid könnte anschliessend noch beim Bundesgericht angefochten werden.

Die Axenstrasse zwischen Brunnen und Flüelen ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Schweiz. In den letzten rund 60 Jahren investierte der Bund für den Ausbau, den Unterhalt und vor allem für die Sicherung vor Naturgefahren über 300 Millionen Franken. Immer wieder muss die Strasse wegen Felsstürzen gesperrt werden – der Neubau ist längst fällig. Der Urner Baudirektor Roger Nager argumentiert in der Mitteilung :

«Das vorliegende Projekt bringt die längst überfällige Lösung und ist auch im nationalen Interesse. Der Kanton Uri setzt sich deshalb mit grossem Engagement für die Realisierung ein.»

Die Fertigstellung der Hilfsbrücke am Gumpisch sei im Sommer 2023 vorgesehen. Anschliessend können die Sicherungsarbeiten im Gumpischtal und der Bau der Galerie in Angriff genommen werden, heisst es in der Mitteilung. Der Baubeginn der eigentlichen Tunnelarbeiten ist abhängig vom weiteren Genehmigungsprozess. Erst nach Vorliegen der rechtskräftigen Plangenehmigung lassen sich konkrete Aussagen zur Fertigstellung der neuen Axenstrasse machen. Im günstigen Fall könne mit der Eröffnung nach 2031 gerechnet werden. Auch für Guido Biaggio, Vizedirektor des ASTRA, ist das ein wichtiger Meilenstein: «Damit könnte eine der letzten Lücken im Schweizer Nationalstrassennetz geschlossen werden», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. (pl)