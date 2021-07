Neuer Gesamtarbeitsvertrag «Ohne Vorbedingungen»? Schreiner und Gewerkschaften sind sich schon vor der ersten Verhandlung uneins Nachdem das Schreinergewerbe 2021 ohne Gesamtarbeitsvertrag dasteht, wollen sich die Sozialpartner zu neuen Gesprächen treffen. Über was dort gesprochen werden darf, darüber scheiden sich die Geister. Christopher Gilb 09.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schreinerinnen und Schreiner in der Schweiz stehen seit diesem Jahr ohne GAV da. Bild: Christian Beutler/Keystone

Es läuft derzeit gut für das Schreinergewerbe in der Schweiz. Wegen der Coronapandemie und der fehlenden Möglichkeit, Ferien zu machen, haben die Bürger Geld auf der hohen Kante und gönnen sich eher mal einen unikalen Tisch vom lokalen Schreiner als ein Massenprodukt aus dem Geschäft. Doch etwas trübt die Stimmung: Erstmals seit neun Jahren stehen 2021 über 30'000 Schreinerinnen und Schreiner in der Schweiz ohne Gesamtarbeitsvertrag (GAV) da.

Ein neuer war letztes Jahr geplatzt. Die Mitglieder des Verbands Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) hatten den GAV zwar angenommen, aber das ebenfalls mitverhandelte und für die Gewerkschaften wichtige Vorruhestandsmodell, mit dem Ziel, ältere Arbeitnehmer länger in der Branche zu halten, deutlich abgelehnt. Danach waren die Fronten verhärtet. Gewerkschaften und Arbeitgeber schoben sich die Schuld fürs Scheitern des GAV gegenseitig zu.

Demonstrationen und eine Petition

Der vertragslose Zustand brachte nun am Samstag 450 Schreinerinnen und Schreiner in Zürich auf die Strasse. Sie forderten von den Arbeitgebern, wieder an den Verhandlungstisch zu kommen. Darunter auch Schreinerinnen und Schreiner aus der Zentralschweiz: Sie kritisierten, dass sie ohne Vorruhestandsmodell trotz jahrzehntelanger, strenger Arbeit nicht früher in Pension gehen können, durch fehlende Mindestlöhne nun die Gefahr von Lohndumping steige und das Gewerbe ohne GAV für junge Leute generell an Attraktivität verliere. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde dem VSSM seitens der Gewerkschaften Unia und Syna zudem eine entsprechende Petition mit 2435 Unterschriften übermittelt, in der diese neue Gespräche «ohne Vorbedingungen» fordern.

VSSM-Direktor Mario Fellner. Bild: PD

Und der VSSM zeigt sich gesprächsbereit. Wie dessen Direktor Mario Fellner auf Anfrage sagt, sei den Gewerkschaften eine Einladung für ein erstes Gespräch nach den Sommerferien übermittelt worden. Dies aber nicht als Reaktion auf die Demonstration oder Petition, wie Fellner betont, die Einladung sei wegen eines neuen Verhandlungsmandats, das der Verband von seinen Delegierten Ende Juni erhalten hätte, sowieso geplant gewesen. Die Frage der Vorbedingungen lässt die Wogen aber bereits wieder hochgehen.

Verbandsdirektor präzisiert seine Aussage

Denn wie Fellner weiter ausführt, umfasst das Mandat nur einen Teil-GAV «Weiterbildung und Gesundheitsschutz». «Dabei handelt es sich um wichtige und unbestrittene Teile des bisherigen GAV. Etwa für die wichtige paritätische Finanzierung von Weiterbildungen.» Syna-Zentralsekretär Johann Tscherrig zeigt sich erstaunt über diese Aussage und verweist auf einen Artikel in der «SchreinerZeitung» von Dienstag. Dort wird Fellner mit der Aussage zitiert, Verhandlungen «ohne Vorbedingungen» aufnehmen zu wollen. «Genau dies ist auch unser Mandat», so Tscherrig. «Bei den Arbeitgebern scheint dies nun aber in Wahrheit anders zu sein.»

Syna-Gewerkschafter Johann Tscherrig. Bild: PD

Auf Nachfrage präzisiert Fellner: Gemeint gewesen sei, mit freien Gedanken an die Verhandlungen zu gehen. «Dass wir aber nur ein beschränktes Mandat haben, wissen die Gewerkschaften.» Dass die Delegierten der Verbandsspitze damit ein schwieriges Mandat gegeben hätten, dem sei er sich bewusst:

«Wir können nur über einen Teil des GAV verhandeln, die Gewerkschaften wollen aber alles.»

Die Gewerkschaften wollen es trotzdem versuchen. Johann Tscherrig von der Syna sagt: «Wir nehmen das Gesprächsangebot vom VSSM an.» Warnt aber auch: «Wenn wir nicht über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag sprechen können, in dem auch die Arbeitsbedingungen, also etwa Mindestlöhne, geregelt sind, werden das aus unserer Sicht kurze Verhandlungen.» Bereits jetzt steht fest, dass sich die Gewerkschaften in puncto Vorruhestandsmodell keine Hoffnungen machen können. Dieses sei, so Fellner vom VSSM, nach dem deutlichen Votum der Delegierten von letztem Jahr seitens Verband definitiv vom Tisch.