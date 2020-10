Der neue Krienser Gallivater will dem Virus den Fasnachtsmarsch blasen Markus Hartmann ist neuer Krienser Gallivater. Im Amtsjahr dürfte ihm eine typische Wesensart zugutekommen. Hannes Bucher 18.10.2020, 18.16 Uhr

Strotzen vor Fasnachtsenergie: Markus Hartmann und seine Frau Susann. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 18. Oktober 2020)

«Klar hätte ich mir ein ‹normales Jahr› gewünscht – aber manchmal muss es so sein, wie es ist»: Der 50-jährige Krienser Malermeister und nebenamtliche Berufsschulfachlehrer Markus Hartmann ist ein ausgesprochener Pragmatiker. Einer, «der immer das Positive sieht» und versucht, das Beste aus einer Situation zu machen. Diese Eigenschaft dürfte ihm gerade in den kommenden Monaten zugutekommen. Dann, wenn es gilt, als Gallivater an der Spitze der Krienser Fasnacht dem Coronavirus die Stirn zu bieten und das Fasnachtsvirus in dieser speziellen Zeit trotzdem zum Zug kommen zu lassen. Angemessen und reduzierter halt als eben in einem «normalen Jahr».

Corona wird den Gallivater 2021 und seine Frau Susann mit den beiden erwachsenen Söhnen Noel (20) und Livio (18) wohl oder übel die Amtszeit hindurch begleiten. Aber es stösst auf viel Fasnachtsenergie: Die Hartmanns sind alle ausgesprochene Fasnächtler. Markus Hartmann sagt:

«Das Fasnachtsvirus wurde mir schon sehr früh von meinen Eltern implantiert.»

Er war Guuger bei den Loschtmölch Chriens, ebenso wie seine Frau Susann. Markus Hartmann war Tambourmajor und praktizierte das «Bööggen» mit der Holzmaske. Seit gesamt zwanzig Jahren ist er in der Zunft und war als «Musikclown» über zehn Jahre mit dabei, wenn der Gallitross auf Heimbesuchen war. «Das war immer sehr eindrücklich und das möchte ich unseren verdienten älteren Krienser auch dieses Jahr ermöglichen», sagt er. Die Söhne folgen ihren Eltern punkto Fasnachtsbegeisterung auf den Fersen.

«Etwas zurückgeben»

Es werde kein Jahr geben wie immer, dies sei vom Zunftrat klar kommuniziert worden, sagt der frischgekürte Gallivater am Morgen nach der Wahl. Die Tage vor dem samstäglichen Zunftbot waren schwierig. «Wir wussten lange nicht, ob der Bot eventuell noch abgesagt werden muss.» Nun, er fand statt. Aber im Rahmen höchster Sicherheit. «Das war vorbildlich von meinen Kameraden organisiert und wurde von allen Zünftlern auch kompromisslos eingehalten. Ich war sehr beeindruckt», sagt der Neugekürte. Das soll auch so weitergehen: «Riskiert und durchgeboxt wird nichts.»

Dass das Gallipaar gerade auch in diesem schwierigen Jahr das Amt übernimmt, hat auch mit Dankbarkeit zu tun: «Susi und ich durften in den letzten 20 Jahren so viel Schönes erleben und so tolle Freunde in der Gallizunft gewinnen, dass wir gerade in dieser schwierigen Zeit etwas zurückgeben wollen.» Und die beiden wollen, dass auch die sieben Neuzünftler ihr Gallipaar haben. Nun, die Arbeit respektive die Verpflichtungen, die mit dem Amt als Gallivater verbunden sind, werden in den kommenden Monaten trotz veränderter Prämissen nicht ausgehen; seine Hobbys, Tennis und das Spielen auf dem Schwyzerörgeli, werden etwas kürzer kommen. Markus Hartmann wird vielmehr der Krienser Fasnacht den «Marsch blasen».

Kleinere Anlässe in geschützter Form

Dabei braucht es aber viel Flexibilität. Gestern Sonntag wurde der Terminplan mit dem Zunftrat bereinigt. «Im Moment ist es schwierig, zu planen. Wir werden spontan sein müssen», so Hartmann. Sollten die Grossanlässe nicht stattfinden, sind Alternativanlässe geplant. Der Gallivater betont:

«Niemand soll sich für etwas verpflichtet fühlen. Jeder soll selber entscheiden, wie weit er gehen möchte.»

Bleibt trotzdem die Frage: Fasnacht auf Distanz – geht das überhaupt? «Das wird jeder mit sich selber ausmachen müssen. Ich werde versuchen, unsere Zunft bestmöglich zu repräsentieren und Kriens in der Umgebung würdig zu vertreten.» Markus Hartmann glaubt nicht, dass die Zunft Anlässe mit grossen Ansammlungen besuchen wird. Und sein Fasnachtsmotto, wie wäre es mit: «Jetzt erst recht»? Nun, der Gallivater gibt seine Parole erst bei der offiziellen Inthronisierung im Januar bekannt. «Bis dahin bleibt es geheim.» Auch der Name des Weibels, wird erst am kommenden Donnerstag bekanntgegeben. Vieles bleibt also noch im Halbdunkeln – nicht aber der Name des Gallivaters: Am Sonntagnachmittag wurde das Gallipaar von den Neuzünftlern auf dem Dorfplatz der Öffentlichkeit präsentiert. «Ich hoffe, dass das Virus uns gegen Ende Jahr etwas mehr Spielraum gibt», wünscht Hartmann sich.

