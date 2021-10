Nid- und Obwalden: Gastronomen über die Zertifikatspflicht

Nid- / Obwalden Gastronomen sehen die Zertifikatspflicht mit gemischten Gefühlen – und stellen Forderungen an die Politik Die Zertifikatspflicht entlastet ländliche Gastronomen kaum. Der Präsident von Gastro Obwalden verlangt vom Kanton deshalb eine stärkere finanzielle Unterstützung. Christian Tschümperlin und Kristina Gysi Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Seit Montag, 13. September, gilt in Innenbereichen von Restaurants und Bars die Zertifikatspflicht. Doch nicht bei allen Obwaldner Gastronomen kommt dies gut an. Daniel von Rotz vom Restaurant zum Turm in Kerns ist einer von ihnen. «In der ersten Woche nach Einführung hatten wir Umsatzeinbussen gegen 60 Prozent aufgrund fehlender Gäste, es war eine Katastrophe», sagt er. Mittlerweile habe sich die Situation zwar etwas erholt, doch ihm fehlen noch immer 30 Prozent der Gäste.

Die Zertifikatspflicht in Gastronomiebetrieben kommt in Ob- und Nidwalden unterschiedlich an. (Symbolbild) Bild: Nadia Schaerli (Luzern, 13. September 2021)

«Ich kann mir vorstellen, dass die Zertifikatspflicht in urbanen Gebieten den Gastronomen zugutekommt, weil sie dort besser akzeptiert ist und sie wieder voll bestuhlen können.» In ländlichen Gegenden sei die Situation aber anders. Und noch etwas Zweites macht von Rotz zu schaffen: Die Prüfung der Zertifikate sei nämlich mit einem Zusatzaufwand verbunden. «Über den Mittag zeigen sich einige Gäste genervt, wenn sie länger warten müssen. Theoretisch müssten wir da eine Person einstellen, die nur Zertifikate kontrolliert. Aber der Markt ist völlig ausgetrocknet.» Viele Serviceangestellte haben die Gastronomie im Zuge der Krise verlassen. Er betont aber auch:

«Wenn nicht gerade Hochbetrieb herrscht, wird die Zertifikatspflicht von den Gästen gut akzeptiert.»

Weihnachtsgeschäft könnte schwierig werden

Etwas optimistischer zeigt sich Bruno della Torre vom Restaurant Rose in Kerns, der auch als Präsident von Gastro Obwalden amtet. «Wir haben einen kleinen Betrieb und für uns ist es gegenüber letztem Jahr ein grosser Vorteil, jetzt wieder voll bestuhlen zu können.» Das Abendgeschäft laufe gut, um den Mittag sei es aber auch bei ihm ruhiger geworden. «Grundsätzlich kehrt bei uns eine bunt durchmischte Truppe ein, aber zum Mittagsessen sind für uns die Arbeiter schon wichtig.» Viele Arbeiter verfügen noch über kein Zertifikat. Aus der Not hat er eine Tugend gemacht: «Wir bieten Take-aways an, das läuft relativ gut.»

Mit Blick auf das Weihnachts- und Bankettgeschäft sieht aber auch della Torre Schwierigkeiten auf die Gastronomie zukommen: «Viele Firmen haben das Weihnachtsessen abgesagt, weil nicht alle Mitarbeiter über ein Zertifikat verfügen. Deshalb würden wir von Gastro Obwalden es begrüssen, wenn der Kanton einen Schritt auf uns zumachen könnte.» Ihm geht es um die Ausführungsbestimmungen des aktuell geltenden Härtefallgeldes. Bis anhin werden zwei Drittel des Geldes à fonds perdu ausbezahlt und ein Drittel als Darlehen. «Wir fordern, dass der Regierungsrat die Darlehen ebenfalls in A-fonds-perdu-Zahlungen umwandelt.»

Weniger Leute, dafür aber verständnisvolle Gäste

Auch Adrian Amstad, Geschäftsführer von «Rio Churrasco» in Stansstad, empfängt in seinem Restaurant nicht mehr so viel Kundschaft wie üblich. Schätzungsweise 30 Prozent weniger Gäste kehren im Vergleich zu der Zeit vor der Zertifikatspflicht ein. «Schon einige grössere Gruppen haben ihre Reservation storniert», so Amstad. «Normalerweise empfangen wir Gruppen zwischen 20 und 30 Leuten. Im Moment sind sie höchstens zu acht.»

Trotzdem kann er der Zertifikatspflicht auch Gutes abgewinnen. «Es ist alles ein Stück normaler geworden», sagt er. «Wir müssen nicht mehr Tische verschieben und Abstände messen, zudem dürfen die Gäste ihre Masken auch im Restaurantinnern ablegen.» Die Stimmung sei deshalb lockerer, gemütlicher und geselliger geworden. Auch der Aufwand der Kontrollen halte sich im Rahmen. Vor allem deshalb, weil die Gäste gut mitmachten: «Wir hatten noch keinen Fall, wo ein Gast das Zertifikat nicht vorweisen konnte.»

Leben verschiebt sich zunehmend nach innen

Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden, hat hier auch andere Erfahrungen gemacht. Es ginge nicht immer ohne Murren. «Es haben auch schon Leute gesagt, sie hätten das Zertifikat doch gestern erst gezeigt, warum das denn schon wieder nötig sei», so Hoffmann. Da gebe es teilweise Unverständnis, das sie aber gewissermassen verstehen könne: «Die Gäste wissen manchmal noch nicht ganz genau, wie alles läuft.»

Die Umsatzeinbussen durch die Zertifikatspflicht unterscheide sich je nach Betrieb. «Es gibt Lokale, die sich gar nicht beschweren können, und jene, bei denen es harzig läuft.» Mit den kühleren Temperaturen werde es jedoch sicher vielerorts schwieriger, da die Terrassen zunehmend leerer werden und sich das Leben in die Innenräume und somit in die «zertifizierte» Zone verschiebt. Besonders stark merke man die Abnahme der Gäste unter Tags: «Das Mittagsgeschäft fällt extrem zusammen, das muss man nicht schönreden.» Jedoch könne man auch hier nicht für alle Nidwaldner Gastronomiebetriebe sprechen: «Es kommt ganz auf die Betriebsform an, jeder hat mit anderen Sachen zu kämpfen», sagt sie. «Es gibt leider keinen Notfallplan, der für alle Betriebe einsetzbar ist.»

Hoffmann bleibt aber trotz der aktuellen Lage zuversichtlich: «Wir müssen nach vorne schauen. Das Ziel ist wohl für alle das gleiche: Die Pandemie so schnell wie möglich zu überstehen und dann zurück in die Normalität zu finden.»