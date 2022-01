Nid-/Obwalden: So handhabt die Kantonsregierung die Maskenpflicht

Nid-/Obwalden Nidwaldner Landräte müssen wieder Maske tragen – beim Obwaldner Kantonsrat bleibt alles beim Alten Die nächste Nidwaldner Landratssitzung findet wieder mit Maske statt – dafür ohne Zertifikat. So wie in Obwalden schon seit längerem. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Der Nidwaldner Landrat tagt auch am 9. Februar im Theatersaal des Kollegis. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 25. Januar 2022)

Das Luzerner Kantonsparlament, das diese Woche wieder in der Stadthalle Sursee tagte, will in den Luzerner Kantonsratssaal zurück. Das würde Zusatzkosten von 60'000 Franken pro Sessionstag sparen, hätte aber die Einführung einer Zertifikatspflicht zur Folge, welche in Sursee wegen der grossen Abstände nicht nötig ist. Wird das Referendum gegen diese Änderung im Kantonsratsgesetz nicht ergriffen, würde das Parlament im Mai wieder zurückkehren.

Auch das Nidwaldner Kantonsparlament tagte in den vergangenen Monaten «extra muros» – meistens im Theatersaal des Kollegis oder, wenn dieser von der Schule selber benutzt wird, im Hergiswiler Loppersaal. «Extra muros», weil im engen Landratssaal der Abstand von eineinhalb Metern nicht hätte eingehalten werden können. Für die Sitzungen vom 27. Oktober und 24. November vergangenen Jahres entfiel allerdings die Maskentragpflicht. Dies, weil sich die 60 Landrätinnen und Landräte auf eine freiwillige Zertifikatspflicht einigten.

Rückkehr in Landratssaal im Mai geplant

Trotz der Vereinbarung: Für die Sitzung vom 9. Februar müssen sich die Landratsmitglieder wieder umgewöhnen. «Wegen der sehr ansteckenden Omikron-Variante führen wir die Maskentragpflicht wieder ein», sagt auf Anfrage Landratssekretär Emanuel Brügger. «Dafür verlangen wir kein Zertifikat mehr, das erlaubt ja das Bundesrecht für Parlamentssitzungen», gibt er zu bedenken. Auch am 6. April soll die Landratssitzung – trotz Maskentragpflicht – noch nicht im engen Landratssaal, sondern im Loppersaal mit eineinhalb Metern Abstand stattfinden. Allenfalls sei eine Rückkehr in den Landratssaal am 11. Mai wieder ein Thema, je nach Entwicklung der Situation.

Im Gegensatz zum Kanton Luzern, wo ein Sessionstag «extra muros» mit rund 100'000 Franken 60'000 Franken mehr als üblich kostet, sind die Kosten kein Kriterium in Nidwalden. «Als Besitzer des Kollegis Stans müssen wir keine Miete zahlen. Nur für die externe Tonanlage fallen Zusatzkosten von rund 1500 Franken pro Sitzung an», erklärt Emanuel Brügger.

Wegen der hohen Ansteckungsrate von Omikron schliesse er nicht aus, dass einige Landratsmitglieder der Sitzung fernbleiben müssen.

«Was ich aber höre, ist, dass die Fraktionen sehr diszipliniert sind und auch Masken tragen, wenn sie ihre Sitzungen in einem Restaurant abhalten.»

Obwalden bleibt bei Maskenpflicht

Keine Regeländerung gibt's beim Obwaldner Kantonsrat. Auch an der Sitzung vom Donnerstag mit eineinhalb Metern Abstand in der Sarner Aula Cher gilt wie auch an früheren Sitzungen Maskenpflicht. Sie beginnt beim Betreten des Gebäudes und endet mit deren Verlassen. Ein Zertifikat war nie Thema. «Selbst mit Maskenpflicht wäre eine Kantonsratssitzung im Rathaus mit dem engen Kantonsratssaal derzeit nicht zu verantworten», sagt auf Anfrage Ratssekretär Beat Hug.

«Der Pausenraum beispielsweise wäre nicht genug gross, damit die 55 Kantonsrats- und 5 Regierungsratsmitglieder sitzend ihren Kaffee trinken können, wie es die Covid-Regeln verlangen.»

Der Obwaldner Kantonsrat in der Aula Cher. Bild: Philipp Unterschütz (3. Dezember 2021)

Die Aula Cher wie auch die Mehrzweckhalle Kägiswil, wo der Kantonsrat in den vergangenen Monaten auch schon tagte, gehören der Gemeinde Sarnen. Trotzdem bestehe kein Druck, aus finanziellen Gründen so schnell wie möglich ins Rathaus zurückzukehren. «Die Mietkosten sind moderat und vertretbar, auch weil in den vergangenen zwei Jahren die Kosten für repräsentative Aktivitäten niedriger als üblich waren», hält Beat Hug fest.

