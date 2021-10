Nidwalden / Obwalden / Uri Seit Montag sind Coronatests nicht mehr gratis – ein Verein befürchtet weitere Einschränkung seiner Aktivität Weil die Tests für ein Coronazertifikat nun kostenpflichtig sind, steigt für Ungeimpfte die Hürde, sich ein solches zu besorgen. Das könnte auch Folgen fürs Vereinsleben haben. Ein Vereinspräsident würde sich daher günstigere Tests wünschen. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Gemütlich im Freien zusammen ein Bier oder dergleichen zu trinken, macht bei den aktuell sinkenden Temperaturen zunehmend weniger Spass. Das merkt auch der Männerturnverein Stansstad, der während seiner wöchentlichen Walkingrunde jeweils gerne eine Trinkpause einlegt. Bislang habe man das gut draussen tun können. «Bei diesen kühlen Abendtemperaturen nimmt man sein ‹Kafi› oder Bier aber lieber an der Wärme ein», sagt Vereinspräsident Karl Graf. Für die meisten Vereinsmitglieder sei das kein Problem. Sie sind gegen Corona geimpft und verfügen über ein Zertifikat.

Vereinspräsident Karl Graf. Bild: PD

Einzelne Mitglieder würden den Aktivitäten des Vereins nun aber vermehrt fernbleiben, sagt Graf. «Manche sind nicht geimpft und müssten jedes Mal einen Test vornehmen lassen.» Mit dem Ende der kostenlosen Coronatests, zu dem es am Montag gekommen ist, dürfte aber auch die Bereitschaft zum Testen nachlassen. Graf befürchtet, dass damit die Vereinsaktivitäten noch mehr eingeschränkt werden. Zwar würden sie den sportlichen Teil wenn immer möglich im Freien abhalten.:

«Bei uns steht aber eigentlich das Gesellschaftliche im Vordergrund.»

Insbesondere die Kosten, die in Nidwalden für einen Test bezahlt werden müssten, hält Graf für eine grosse Hürde. Er hat sich deshalb schriftlich an den Kanton gewandt. «Wenn in Nidwalden 75 Franken für einen Test verlangt werden, kommt dies einem Ausschluss vieler Ungeimpfter vom gesellschaftlichen Leben gleich», schreibt er darin. Er würde sich wünschen, dass ein Test 20 bis 25 Franken kostet. Den Kanton bittet er in seinem Schreiben, sich für einen solchen Preisrahmen einzusetzen.

Preissenkung mit eigenem Geld für Kantone keine Option

Mit eigenen Mitteln die Preise für Tests auf ein solches Niveau zu reduzieren, ist für den Kanton Nidwalden im Moment jedoch keine Option, wie es auf Anfrage heisst. In seiner Stellungnahme an den Bund hatte sich Nidwalden vor kurzem aber ebenfalls noch für eine Beibehaltung einer gewissen Anzahl Gratistests ausgesprochen (wir berichteten). Auch im Nachbarkanton Obwalden gibt es momentan keine Pläne zur Preissenkung durch die Kantonskasse. «Das ist zurzeit noch nicht in Diskussion», heisst es beim Gesundheitsamt auf Anfrage.

Testen lassen kann man sich in Obwalden derzeit in den Arztpraxen, beim kantonalen Testzentrum, in Apotheken, dem Kantonsspital und kurzfristig auch in mobilen Testzentren – zurzeit in Engelberg. Bald werde zudem ein neuer Teststandort eröffnet. Die Tests beim Spital führt die Firma Misanto für 47 bis 112 Franken durch, das Zertifikat kostet zudem fünf Franken. Im Moment seien keine weiteren Testmöglichkeiten geplant. «Wir prüfen allerdings weitere Möglichkeiten, legen aber grossen Wert auf gute medizinische Begleitung der Tests», heisst es beim Gesundheitsamt weiter.

Schnelltests privater Firmen zwischen 40 und 50 Franken

In Nidwalden kann man sich derzeit zum Beispiel im Spital testen lassen. Dort kostet ein PCR-Test 170 Franken, ein Schnelltest 75 Franken. Zudem bietet beim Alten Zeughaus in Oberdorf die Firma Synlab Tests an. Dort kostet der PCR-Test zwischen 130 und 170 Franken, der Schnelltest liegt zwischen 40 und 50 Franken. Genaueres konnte Synlab am Montag auf Anfrage noch nicht zu den Preisen in Nidwalden sagen.

Auch in Uri ist zumindest vorderhand nicht geplant, dass der Kanton die Coronatests subventionieren würde, wie es auf Anfrage heisst. Urnerinnen und Urnern stehen derzeit mehrere Standorte für Tests zur Verfügung. «Neben dem Test-Center des Kantonsspitals und der Apotheke Amavita in Altdorf hat der Kanton zusätzliche Teststationen für spontane Testungen in Altdorf und Andermatt eingerichtet.» Auch Synlab bietet in Altdorf seine Tests beim Zeughaus an. Die Preise reichen in Uri von 47 Franken für einen Antigenschnelltest bis 147 Franken für einen PCR-Test.