Spendensammlung 14-jährige Sportlerin fährt 5000 Franken für Südafrika ein Mit einer Sponsoren-Radtour sammelte Ladina Christen Geld, um junge Menschen in Südafrika zu unterstützen. Richard Greuter 17.05.2021, 05.00 Uhr

«Es gefällt mir gut», sagt Ladina Christen in Buochs. Soeben hat die 14-jährige Beckenriederin am Samstag noch vor dem Mittag die dritte Runde ihrer Sponsoren-Radtour hinter sich gebracht und macht sich bereit für die nächste Runde. Mit insgesamt fünf Runden und einer kleinen Kür-Runde am Schluss will die Schülerin innert zwölf Stunden 200 Kilometer abstrampeln. Gerechnet hatte sie mit einem Schnitt von 25 Kilometer pro Stunde, aber die Fahrten waren bedeutend schneller, sodass sie bald einmal einen Vorsprung von mehr als einer halben Stunde buchen konnte.

Ladina Christen mit ihrem Vater Roger Christen, Mutter Mirjam und Pfarrer Walter Mathis (links aussen), Präsident von Philani. Bild: Richard Greuter (Buochs, 15. Mai 2021)

Mit dieser Sponsoren-Radtour sammelte Ladina Geld für den Bau eines Seilparks für Kinder und Jugendliche der Organisation Philani in Südafrika. Die Idee, als Abschlussarbeit der Sportschule Hergiswil etwas Soziales zu machen, kam von ihrem Lehrer Stefan Möckli. «Ich mache sehr viel Sport und wollte eine Challenge starten», erklärt die 14-jährige Schülerin. Auf die Organisation Philani kam Ladina durch ihre Mutter Mirjam, welche die Organisation, die vom Emmetter Pfarrer Walter Mathis präsidiert wird, seit Jahren unterstützt.

Eine Perspektive für Jugendliche in Südafrika Die Organisation Philani, was auf Deutsch «Ihr sollt leben» bedeutet, wurde vor etwa zehn Jahren vom Emmetter Pfarrer Walter Mathis (84) ins Leben gerufen. Ziel ist es, Jugend­lichen in Südafrika im Alter ­zwischen 16 bis 18 Jahren eine Perspektive zu bieten. Dazu gehören Essen und Trinken, aber auch Spielen, Basteln und Tanzen für die Kleineren. «Diese Projekte sind ein Lichtblick für die Jugend», sagt Pfarrer Mathis. In Ausbildungsblöcken, die wochenweise stattfinden, lernen rund 100 Jugendliche Grundlagen für das Leben. Dies alles findet auf der Farm Mount Carmel statt, die der dortigen ländlichen Diözese Aliwal gehört. Jährlich sind es 80 000 bis 100 000 Franken, welche die Organisation in verschiedene Projekte investiert. Seit dem Ende der Apartheid gehe es dem Land schlechter, sagte Pfarrer Mathis. Der Verein Philani hat insgesamt 130 Mitg­lieder. Der minimale Vereins­betrag beträgt 50 Franken.

Überraschende Spendenfreude der Sponsoren

Das Vorhaben der Schülerin hatte die Sponsoren offenbar mehr überzeugt, als sie anfänglich erwartet hat. Die Spender hatten die Möglichkeit, einen Fixbeitrag auf die ganz Tour zu setzen, oder sie konnten einen Freibetrag pro zehn Kilometer bezahlen. Statt dem erhofften Betrag von 1200 Franken kamen schliesslich mehr als 5000 Franken zusammen, die von Philani zweckbestimmt eingesetzt werden. Dabei betonte Ladina, dass hundert Prozent der Spenden den Ärmsten in Südafrika zugutekomme. Dies freut auch Pfarrer Walter Mathis (84), der Philani gründete und präsidiert.

Auf zur dritten Runde: Ladina Christen und ihr Ski-Trainer Heiko Hepperle. Bild: Richard Greuter (Buochs, 15. Mai 2021)

Der Start der Sponsoren-Radtour erfolgte in Buochs und führte via Ennetbürgen nach Stansstad. Von dort ging die Runde weiter bis zum Geismattli in Grafenort und wieder zurück nach Buochs. Eine Runde misst 36,9 Kilometer. Die Anfahrt, fünf Runden und eine kleine Kür-Runde am Schluss ergeben die versprochenen 200 Kilometer.

Trotzdem, für die junge Sportlerin, die den ganzen Winter auf den Ski trainiert, war diese Sponsoren-Tour eine Herausforderung. «Skirennen dauern nur eine Minute. Hier geht es acht Stunden. Dies ist die Herausforderung», sagte Vater Roger Christen. Eine Herausforderung, welche die junge Leistungssportlerin mit Bravour schaffte. Nach den Sommerferien besucht Ladina Christen die Sportmittelschule in Engelberg und wird dort Slalom, Riesenslalom und Super-G trainieren.

Hinweis: Weitere Infos unter www.philani.org