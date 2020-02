14 Millionen Franken aus dem Portokässeli? Leserbrief zu den Artikeln «Kanton hält an Umfahrung fest», Ausgabe vom 12. Februar, und «VCS zerzaust Pläne des Nidwaldner Baudirektors», Ausgabe vom 15. Februar 18.02.2020, 05.00 Uhr

Die Umfahrung soll unter anderem den Stanser Karli-Kreisel entlasten. Bild: Dominik Wunderli (24. Juli 2019

Nur weil man ein unsinniges Projekt um jeden Preis durchsetzen will, wird es nicht besser! Die Kernfrage ist doch: was wird mit dieser neuen Strasse entlastet? Nehmen wir mal nur den Zubringer ab Stansstad. Stanserstrasse, Feldstrasse, über die Autobahnbrücke, Rotzbergstrasse, Rotzlochstrasse: alles durch dicht bebautes Gebiet, das auch Kindern als Schulweg dient! Jetzt sind wir auf der neuen Strasse und stossen beim Gräbli auf die Ennetmooserstrasse. Dass in Stansstad grosse bauliche Massnahmen nötig wären, ist ja nur logisch. Und was macht der Verkehr ab dem neuen Kreisel Gräbli? Oder ist in Richtung Stans Einbahnverkehr geplant? Nur die unverständigsten Züchter investieren noch in ein sterbendes Pferd.

Die Zukunft liegt doch im Öffentlichen Verkehr, in Velowegen, in Fusswegen und in einer massvollen Entwicklung und Steuerung des Individualverkehrs. Dass die beiden Bahnüberübergänge immer wieder thematisiert werden, schadet doch nur dem Renommee der Zentralbahn, oder ist das so gewollt? Warum ist diese Umfahrungsstrasse seit 40 Jahren immer wieder ein Thema? Der Gemeindepräsident von Hergiswil Remo Zberg hat das ja mit kernigen Worten umschrieben: «Wenn sich in 20 Jahren zeigen sollte, dass die Entlastungsstrasse am falschen Ort liegt, dann ist das halt so»! 14 Millionen Franken kann sich Nidwalden ja scheinbar aus dem Portokässeli genehmigen.

Michael Lange, Stansstad