Beckenrieder Altherren wollen keinen neuen Clubmitglieder

38. Hauptversammlung Die Beckenrieder Altherren wollen keine neuen Clubmitglieder Der im Jahr 1984 gegründete Altherren-Club Beckenried lehnt trotz kleiner werdender Mitgliederzahl eine Mitgliedschafts-Ausweitung ab. Gery Amstad 24.08.2021, 12.08 Uhr

Das 1987 in Venedig geweihte Banner des AHC mit den Familienwappen der Clubmitglieder. Bild: PD

Präsident Paul Zimmermann zeigte sich erfreut, dass ausgerechnet er zum Jubiläum «900 Jahre Kloster Engelberg» als Vorsitzender die 37. Hauptversammlung des Altherren-Clubs Gemeinderat Beckenried (AHC) leiten durfte. Auch, weil es vor einem Jahr unerwartet zu einer Kampfwahl kam und ihm ein Jüngerer das Präsidium, welches jährlich wechselt, streitig machte.

Und auch diesmal sorgte ein Antrag kurz für etwas Unruhe: Es ging um die Ausweitung der Mitgliedschaft, welche seit der Gründung des AHCs im Jahr 1984 kaum ein Thema war und eine Anpassung der Statuten zur Folge hätte. Die Anfrage zur Aufnahme in den Club stammt von einem ehemaligen Gemeinderat, dessen Name der Präsident allerdings unter Verschluss hält. Obwohl auch der AHC wegen fünf Todesfällen inzwischen kleiner geworden ist, war man sich einig: Es gibt keine Ausweitung der Mitgliedschaft. Schon als Gemeinderat vor 40 Jahren waren die Vertreter der CVP und FDP und der damalige Gemeindeschreiber und Clubmitglied Paul Zimmermann mit ihren Frauen eine verschworene Gemeinschaft und so soll es, nach dem Motto «klein aber fein», bleiben. Auch müsste eine neue Club-Fahne her, sind doch auf dem in Venedig anno 1987 geweihten Banner die Familienwappen der Altherren verewigt.

Beat Wymann ist neuer Präsident des Altherren-Clubs

Dauerkassier Paul Zimmermann ist erleichtert, durfte er doch einen positiven Jahresabschluss vorlegen. Vor zwei Jahren steckte die Club-Kasse noch arg im Minus, der Jahresbeitrag musste erhöht werden und es wurden Sparmassnahmen eingeleitet. Deshalb bleiben die Jahresbeiträge von 60 Franken für Mann und Frau unverändert. Letztere besitzen allerdings kein Stimmrecht, können aber als Stimmenzählerinnen gewählt werden und sind an allen Anlässen dabei.

Paul Zimmermann nominierte bei den Wahlen seinen Wunschkandidaten alt Gemeindepräsident Beat Wymann, bisher Vizepräsident und Schreiber, zum Nachfolger. Die beiden erlebten schon im Gemeinderat eine flotte Zusammenarbeit, welche auch im vergangenen AHC-Jahr fortgesetzt wurde. Der neue Vizepräsident heisst Josef Amstad, auch Feldherr genannt. Der alt Major verweigerte vorerst die Annahme des Amtes und begründete dies mit seinem fortgeschrittenen Alter. Der jüngste AHCler hielt dagegen und versprach ihm seine Unterstützung. So sagte Amstad doch noch Ja. Der AHC trifft sich im Jahr 2022 am 27. April zum Herrentag und am 17. August zur 39. Hauptversammlung.