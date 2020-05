40 Jahre Nidwaldner Polizist mit Leib und Seele Nach über 40 Jahren im Dienst der Nidwaldner Kantonspolizei geht Lorenz Muhmenthaler, der Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei, Ende Mai in Pension. Philipp Unterschütz 04.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Lorenz Muhmenthaler vor dem Polizeigebäude in Stans.

Bild: Nadia Schärli (Stans, 20. April 2020)

«Ich hadere nicht mit Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe – weder als Bürger noch als Polizist.» Diese pragmatische Haltung dürfte wohl wesentlich dazu beigetragen haben, dass Lorenz Muhmenthaler, Leiter der Nidwaldner Verkehrs- und Sicherheitspolizei, bis heute die Freude an seinem Beruf behalten hat. «Mich fasziniert der Beruf als Polizist seit 40 Jahren.» Vielseitig und spannend sei er und man habe viel mit Menschen zu tun, sagt Lorenz Muhmenthaler. «Ich sehe immer das Positive in allen Menschen, auch bei allfälligen Tätern – und ich behandle auch immer alle gleich: mit Anstand und Respekt.»

Nun freut sich der Beckenrieder Familienvater von drei erwachsenen Kindern aber trotzdem auf einen neuen Lebensabschnitt. Bald wird er 65 Jahre alt und geht Ende Mai in Pension. Im September feierte Lorenz Muhmenthaler sein 40. Dienstjubiläum bei der Nidwaldner Kantonspolizei. Seit seinem Eintritt 1980 war er immer für die Verkehrs- und Sicherheitspolizei tätig. 2001 wurde er stellvertretender Leiter, am 1. Juli 2007 deren Chef.

Lorenz Muhmenthaler vor dem Polizeigebäude in Stans.

Einer der schweren Momente seines Berufslebens: Lorenz Muhmenthaler gibt der Presse Auskunft nach dem schweren Unfall zwischen einem Kleinbus und der Zentralbahn zwischen Wolfenschiessen und Grafenort, bei dem drei Menschen getötet und fünf verletzt wurden. Einer der schweren Momente seines Berufslebens: Lorenz Muhmenthaler gibt der Presse Auskunft nach dem schweren Unfall zwischen einem Kleinbus und der Zentralbahn zwischen Wolfenschiessen und Grafenort, bei dem drei Menschen getötet und fünf verletzt wurden. Lorenz Muhmenthaler zeigt die Velosammlung der Polizei in einer Halle des Werkhofs. Gedrückte Stimmung an der Pressekonferenz zum Sprengunfall in Oberdorf, der im Rahmen einer Polizeiausbildung passierte (v. l.): Lorenz Muhmenthaler, Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei Nidwalden, Verhörrichter Alois Bissig und Peter Martin Meier, Direktor des Schweizerischen Polizei-Institutes. Lorenz Muhmenthaler in der Überwachungszentrale in Stans. Im Hintergrund links von ihm ist der Einmünder von der A8 auf die A2 im Kirchenwaldtunnel zu sehen.

Im Korps der Kantonspolizei wurden im Garten des Winkelriedhauses in Stans Verabschiedungen und Amtseinsetzungen vollzogen. Der stv. Kommandant Othmar Achermann (2.v.l.) geht vorzeitig in Ruhestand. Neuer stv. Kommandant werden Jürg Wobmann (3.v.l.) und Lorenz Muhmenthaler (4.v.l.). Pius Bernasconi (5.v.l.) wird stv. Leiter der Dienstabteilung Verkehrs- und Sicherheitspolizei. Kommandant der Nidwaldner Kantonspolizist ist Hans-Kaspar Steiner (1.v.l.).



Auf dem Autobahnviadukt einen Fotohalt einlegen

Auch wenn er sich mit Sachzwängen gut arrangieren kann, ein ohnmächtiges Gefühl habe er manchmal schon gehabt, wenn der Verkehr zum Erliegen gekommen sei. Kein Wunder, Lorenz Muhmenthaler hat als Beckenrieder den «Aufstieg» von der Sackgasse zum bestens erschlossenen Kanton buchstäblich hautnah miterlebt. Nach der Mechanikerlehre bei den Pilatus Flugzeugwerken arbeitete er nämlich vier Jahre als Maschinist und Mechaniker im Seelisbergtunnel. Kurz nach der Eröffnung des Tunnels und seinem Eintritt bei der Polizei sei der Verkehr gar noch nicht so stark gewesen. «Da mussten wir ab und zu auf dem Viadukt bei Beckenried noch Bussen verteilen, weil die Leute auf dem Pannenstreifen anhielten, um Fotos zu machen und die schöne Aussicht zu geniessen.»

«Explodiert» sei der Verkehr erst in den letzten 10 bis 15 Jahren. «Früher konnten wir bei Radarkontrollen am Lopper noch jeden anhalten, das ging schon bald nicht mehr, weil sich Kolonnen bildeten.» Ab Anfang der 2000er-Jahre sei es bei einem Spurabbau auf der Autobahn sofort zu Staus gekommen. «Als Polizisten können wir die Autos ja nicht wegboxen, wir müssen schauen, dass der Verkehr möglichst rollt.» Nidwalden habe halt sehr viele Ausfahrten auf engem Raum und damit eben auch Möglichkeiten in die Dörfer auszuweichen. «Im neuen Gremium Taskforce konnte das Amt für Mobilität, Verkehrsplaner, Politiker und Polizei aber doch schon einiges erreichen.»

Auf die Frage, ob es ihn denn nicht wurme, dass er den Erfolg der kürzlich montierten Dosierungsanlagen nicht mehr miterlebe, meint Muhmenthaler schmunzelnd, dann erlebe er es halt als Pensionierter. Bis zu einem gewissen Verkehrsaufkommen sei er sicher, dass das System funktioniere.

Am Schlimmsten waren die Benachrichtigung von Hinterbliebenen

Für ihn sei in seiner Tätigkeit immer die Sicherheit im Vordergrund gestanden. Und diese habe dank neuer Verkehrsregeln, der Autotechnik und auch der Einsicht der Verkehrsteilnehmer zugenommen. Mit einem Lächeln erinnert er sich an einen Auffahrunfall vor Jahren, als eines der beteiligten Fahrzeuge keinen Wank mehr machte und sich nicht mehr bewegen liess. Erst der Pikettgaragist hätte ihnen gezeigt, dass es mittlerweile Hauptschalter gab, die ein Auto komplett blockieren konnten. Nicht mal der Lenker habe dies gewusst.



Am schwersten in seiner Karriere seien die ganz schlimmen Verkehrsunfälle und die wenigen Male gewesen, als er nach einem Unfall mit Todesopfern Hinterbliebenen die schlimme Nachricht überbringen musste. Das gehöre zwar zum Job und werde auch in Kursen geschult. «Aber wenn es soweit ist, dann ist es eben doch ganz anders. Da funktioniert man nur noch.» Heute gebe es wenigstens Careteams, während die Polizisten früher sich selbst überlassen waren. «Ich konnte jeweils gut trennen, sodass es mich nicht zu extrem belastet hat. Aber spurlos vorbei geht so etwas nie. Meine Frau hat mir immer sofort angemerkt, wenn etwas Schlimmes vorgefallen ist.»

Polizei erhebt Bussen nicht, um Staatskasse aufzubessern

Lorenz Muhmenthaler kann zufrieden in Pension gehen. Die Umfragen bei der Bevölkerung haben gezeigt, dass man mit der Arbeit der Nidwaldner Polizei zufrieden ist und sich im Kanton sicher fühlt. Auch wenn bei gewissen Gruppen der Respekt gegenüber den Polizisten abgenommen hat, sei über alles das Verständnis für ihre Arbeit grösser geworden.

Ein Vorurteil aber hat ihn durch seine ganze berufliche Laufbahn begleitet: Die Polizei stellt Bussenzettel vor allem aus, um die Staatskasse aufzubessern. «Das stimmt einfach nicht, es gab und gibt keine Budgets für Bussen oder einen Auftrag, solche einzutreiben.» Es gebe aber den Auftrag, für Sicherheit im Verkehr zu sorgen oder die Gesetze durchzusetzen, die zudem ja nicht von der Polizei erlassen würden.

Er trete jetzt ganz ohne Wehmut aber mit Dankbarkeit ab, betont Lorenz Muhmenthaler. «Ich kann aber nur positiv zurückschauen. Ich hatte das Glück in einem kleinen Korps eine nicht alltägliche Karriere absolvieren zu dürfen, aber jetzt schaue ich mit Freude vorwärts.» Am meisten freut er sich, dass nicht mehr bis zu zwei Drittel seiner Zeit durch Termine fremdbestimmt ist. «Zuerst werde ich jetzt mal gar nichts machen und das Ganze sich setzen lassen.» Den geplanten Kroatien Urlaub mit seiner Frau hätten sie vorerst verschieben müssen. Nun, wo auch längere Reisen mal möglich seien, stehen auch noch Ferien in Kuba, wo er schon einmal war, oder der Dominikanischen Republik auf der Wunschliste.

Angst vor Langeweile hat er keine. Seine Hobbys wie Wandern, Velo- und Skifahren und natürlich Kochen werden Lorenz Muhmenthaler beschäftigen. Nicht nur für sein Risotto oder Kartoffelgratin ist der Hobbykoch in der Familie hoch geschätzt, zubereitet werden Rezepte von Europa bis zur Südsee. Und die Männerriege Beckenried kann sich auf ein baldiges weiteres Mitglied freuen. «Jetzt wo die Schichtarbeit wegfällt, werde ich wieder eintreten», verrät Muhmenthaler.

Der Nachfolger aus Obwalden ist ein guter Bekannter

Im Mai wird die Nidwaldner Verkehrs- und Sicherheitspolizei zwei Chefs haben. Am 4. Mai beginnt der neue Leiter Marco Niederberger, der von der gleichen Position von Obwalden nach Nidwalden wechselt. «Ab 15. Mai übernimmt er die operative Leitung, bei der ich ihn noch bis Ende Monat begleite», sagt Lorenz Muhmenthaler, der Niederberger bereits bestens kennt, schliesslich haben die beiden schon oft zusammengearbeitet. Er sei die ideale Lösung und passe vom Typ her ideal ins Korps. «Was ich meinem Nachfolger mitgeben möchte, dass er immer den Mensch in den Vordergrund stellt und bodenständig bleibt, wird er problemlos erfüllen», ist Lorenz Muhmenthaler überzeugt.