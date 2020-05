Nach 400 Jahren ziehen Ob- und Nidwalden einen Schlussstrich unter einen alten Fischereistreit Vor vier Jahrhunderten trübte ein alter Streit um die Fischrechte bei der Seeenge Acheregg in Stansstad das Verhältnis zwischen den beiden Kantonen. Nun wird das Fischereischongebiet, das die Nidwaldner Fischer in die Schranken wies, aufgehoben. 28.05.2020, 10.35 Uhr

(sda) Die Regierungsräte der beiden Kantone hätten die 1632 abgeschlossene Vereinbarung aufgehoben, teilte die Staatskanzlei Nidwalden am Donnerstag mit. Die Vereinbarung legte fest, dass in der Seeenge unterhalb der heutigen Achereggbrücke in Stansstad nicht gefischt werden darf.

Das Verbot war erlassen worden, weil die Nidwaldner in diesem Gebiet viele Fische an Land zogen. Die Obwaldner fühlten sich dadurch benachteiligt. Im Alpnachersee, wo sie fischten, soll der Fischfang wegen den Nidwaldnern an Attraktivität verloren haben.

Der Streit wurde mit einer Vereinbarung beigelegt. 1969 erklärte Nidwalden die Seeenge gestützt auf die Vereinbarung zum Schongebiet, das nun per sofort aufgehoben wird.

Einen Einfluss auf die Fischerei im Alpnachersee wird gemäss Mitteilung nicht erwartet. Das Freiangeln vom Ufer aus sei schon heute gestattet, die Berufsfischerei werde nur unter Auflagen möglich sein, denn es führten Schifffahrtslinien durch einen grossen Teil des Schongebiets, heisst es in der Mitteilung.